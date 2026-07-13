Κουφονήσια: Πλωτό… μπαρ κατέπλευσε σε παραλία του νησιού – Συνελήφθη ο κυβερνήτης

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Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονήσια προχώρησε το Λιμενικό.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου 11/7, κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια (η οποία εντάσσεται στο δίκτυο NATURA 2000), χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια.

Στο σημείο έσπευσε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ενώ το Λιμεναρχείο Νάξου απέστειλε άμεσα και περιπολικό σκάφος. Κατά την διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε πως το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και, όσο παρέμεινε στην περιοχή, δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική δραστηριότητα.

Η Εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση του πλωτού μπαρ από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της φορτηγίδας, στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Το λιμεναρχείο Νάξου, διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση.

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