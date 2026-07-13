H Κίνα κατάφερε αυτό που δεν μπόρεσε η BMW: Το απόλυτο μαύρο χρώμα, σε προσιτή τιμή

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Μια κινεζική ομάδα έλυσε το πρόβλημα κόστους του «μαύρου σαν μαύρη τρύπα» χρώματος της BMW, με την ονομασία Vantablack

Η ιδέα ενός αυτοκινήτου που μοιάζει να «καταπίνει» το φως δεν είναι καινούρια. Η BMW είχε εντυπωσιάσει το 2019 όταν παρουσίασε μια X6 βαμμένη με Vantablack, ένα υλικό τόσο σκοτεινό που σχεδόν εξαφάνιζε τις γραμμές του αμαξώματος, μετατρέποντας το 3D σχήμα σε μια δισδιάστατη σιλουέτα.

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