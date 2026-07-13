Ποιες κυρώσεις; Ρεκόρ εισαγωγών ρωσικού LNG από την Ευρώπη στο α’ εξάμηνο του 2026

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ευρώπη πραγματοποίησε εισαγωγές ρεκόρ σε υγροποιημένο φυσικό αέριο από το κορυφαίο έργο LNG της Ρωσίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, απορροφώντας σχεδόν το σύνολο της παραγωγής εγκατάστασης στη Σιβηρία, μήνες πριν τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση της ΕΕ για τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.

Οι αγορές της ΕΕ από το έργο Γιαμάλ LNG, το οποίο ελέγχεται από τη ρωσική ιδιωτική εταιρεία Novatek, έφτασαν το ρεκόρ των 9,89 εκατ. τόνων τους πρώτους έξι μήνες του έτους — 18% περισσότερο από ό,τι την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τον κρίσιμο ρόλο που εξακολουθεί να διαδραματίζει η Ευρώπη στη διατήρηση της λειτουργίας της εμβληματικής ενεργειακής εγκατάστασης της Ρωσίας, καθώς ο πόλεμος της Μόσχας κατά της Ουκρανίας εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του.

Η Ευρώπη ενδέχεται να έχει πληρώσει έως και 6 δισ. ευρώ για αυτές τις αποστολές, σύμφωνα με εκτιμήσεις της μη κυβερνητικής οργάνωσης Urgewald, τις οποίες επικαλούνται οι Financial Times. Οι κύριοι ευρωπαίοι αγοραστές ήταν η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία, οι οποίες εισήγαγαν 3,6 εκατ., 2,9 εκατ. και 2,7 εκατ. τόνους αντίστοιχα από το Γιαμάλ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Kpler.

Ο Σεμπάστιαν Ρέτερς, ακτιβιστής για τις κυρώσεις στην M.K.O Urgewald, χαρακτήρισε τα στοιχεία «αποκαλυπτικά», ειδικά καθώς «δεν συμβαίνουν στο κενό» και αντανακλούν την περίοδο από τότε που η Ρωσία ενέτεινε την επίθεσή της εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πολιτικών στόχων της Ουκρανίας. Οι κανόνες της ΕΕ απαγορεύουν ήδη τις αγορές ρωσικού LNG στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμων συμβάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε φορτίο από το Γιαμάλ με προορισμό την Ευρώπη απαιτεί επιβεβαίωση από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης σύμβασης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση της ΕΕ για τις μακροπρόθεσμες εισαγωγές ρωσικού LNG. Αυτό θα αναγκάσει τη Ρωσία να αναζητήσει εναλλακτικές διαδρομές. Το φυσικό αέριο μέσω αγωγών θα απαγορευτεί αργότερα την ίδια χρονιά. Ωστόσο, η προθυμία της Ευρώπης να παραλάβει φορτία από το Γιαμάλ υπήρξε καθοριστική για το έργο, το οποίο βρίσκεται στη ρωσική Αρκτική και εξαρτάται από έναν μικρό στόλο εξειδικευμένων δεξαμενόπλοιων κατηγορίας πάγου Arc7.

Ο όγκος που μπορεί να αποστείλει η εγκατάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχεία ανακύκλωση αυτών των πλοίων στα ευρωπαϊκά λιμάνια, ενώ η εναλλακτική λύση της χρήσης της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού για την πρόσβαση στην Ασία είναι πιο επικίνδυνη και διαρκεί πολύ περισσότερο. Ενώ η Ευρώπη παρέλαβε περισσότερο LNG από το Γιαμάλ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι όγκοι με προορισμό την Ασία μειώθηκαν κατά 74%, φτάνοντας σε λίγο πάνω από 510.000 τόνους.

Οι αποστολές από το Γιαμάλ προς την Ασία συνήθως αυξάνονται το καλοκαίρι, αλλά μέχρι στιγμής φέτος έχουν κατευθυνθεί προς τα ανατολικά μικρότεροι όγκοι. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ορισμένες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματοδότες ανησυχούν για την έκθεση σε κυρώσεις της ΕΕ, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Τα πλοία που μεταφέρουν την παραγωγή του Γιαμάλ εξακολουθούν επίσης να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκά ναυπηγεία για επισκευές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται από το ναυπηγείο της Damen στο Μπρεστ της Γαλλίας και της Fayard A/S στη Δανία. «Το LNG του Γιαμάλ εξαρτάται από έναν μικρό, εξειδικευμένο στόλο, από ευρωπαϊκά λιμάνια και από ευρωπαϊκές υπηρεσίες για να διατηρήσει τη ροή των εξαγωγών. Η Ευρώπη συνεχίζει να παρέχει και τα τρία», δήλωσε ο Ρέτερς.

Το έργο Γιαμάλ, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρωσίας, με δυναμικότητα 17,4 εκατ. τόνων ετησίως, αν και η πραγματική παραγωγή συχνά υπερβαίνει το επίπεδο αυτό. Εκτός από τη Novatek, που κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο, συμμετέχουν στο έργο η γαλλική TotalEnergies και η κινεζική CNPC.

Τον Φεβρουάριο, ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πάτρικ Πουγιανέ, δήλωσε ότι ο όμιλος, ο οποίος έχει συνάψει μακροπρόθεσμες συμβάσεις εξαγωγής στο Γιαμάλ, ενδέχεται να αναγκαστεί να σταματήσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου όχι μόνο προς την ΕΕ, αλλά και από το έργο συνολικά, επικαλούμενος «ασάφειες» στην απαγόρευση της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης

Ρωσία: Εκπαιδευόμενος στρατιώτης έχασε τον έλεγχο περιστροφικού πολυβόλου – Από τύχη δεν σκοτώθηκε κανείς (video)

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις επιθέσεις στο Ιράν – Καταστροφές σε αμερικανικές βάσεις καταγράφουν δορυφόροι (Photo/Video)

Independent: Αυτό είναι το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού μετά από 52 χρόνια αδιεξόδου