Independent: Αυτό είναι το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού μετά από 52 χρόνια αδιεξόδου

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Το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού, το οποίο έχει καταρτίσει η Μαρία Ανχελα Ολγκίν, παρουσιάζει ο Independent.

Το βρετανικό δημοσίευμα καταγράφει λεπτομέρειες από το πλάνο που έχει καταρτίσει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, για το οποίο αναφέρει πως πρόκειται για μια πιο «χαλαρή μορφή διευθέτησης» εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απομακρυνόμενη από το ομοσπονδιακό μοντέλο που αποτέλεσε τη βάση των προηγούμενων διαπραγματεύσεων.

Το πλάνο αναφέρει πως η Κύπρος θα αποκαλείται «ομοσπονδία» και οι Τουρκοκύπριοι «συνομοσπονδία», σε μία «εποικοδομητική ασάφεια» η οποία ελπίζουν πως θα γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές.

Επί προεδρίας του Ερσίν Τατάρ στην ΤΔΒΚ, με τη στήριξη της τουρκικής κυβέρνησης στην Άγκυρα, οι Τουρκοκύπριοι προωθούσαν μια καθαρή λύση δύο κρατών. Ωστόσο, μετά τη νίκη του στις εκλογές του περασμένου έτους, ο νέος πρόεδρος της ΤΔΒΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν, έχει υιοθετήσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση.

Τι προβλέπει το προσχέδιο του ΟΗΕ

Το προσχέδιο λύσης του ΟΗΕ προβλέπει τη δημιουργία δύο συνιστώντων κρατών με πολιτική ισότητα και σημαντική μείωση των κοινών αρμοδιοτήτων. Το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα ασκείται από τα δύο κράτη, ενώ μια μικρή κεντρική δομή θα αναλαμβάνει μόνο όσα ζητήματα δεν μπορούν να αφεθούν στην ευθύνη κάθε πλευράς.

Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, η ΤΔΒΚ θα πρέπει να επιστρέψει εδάφη, συμπεριλαμβανομένου του εγκαταλελειμμένου θερέτρου των Βαρωσίων.

Για τις κοινές αρμοδιότητες προβλέπεται ένα εναλλασσόμενο προεδρικό συμβούλιο υπό την ηγεσία των δύο ηγετών (με αναλογία 2-1 ή 3-1 υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς), ένα ανώτατο συμβούλιο αποτελούμενο από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους βουλευτές αντί ενός άμεσα εκλεγμένου ομοσπονδιακού κοινοβουλίου, καθώς και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο με περίπου πέντε ή έξι υπουργεία (Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών/Ιθαγένειας, Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων).

Τέλος, από τον ΟΗΕ προτείνεται ως εγγύηση πολιτικής ισότητας, να απαιτείται τουλάχιστον μία καθοριστική ψήφος Τουρκοκύπριου υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν και αυτό ενδέχεται να αποτελέσει σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις.

Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον νότο επιδιώκει την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί, τα οποία θεωρεί κατοχικό στρατό, ενώ η ΤΔΒΚ επιμένει ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη.

Ο ΟΗΕ φέρεται να εξετάζει μια μεταβατική περίοδο δύο ή τριών ετών, με αρχική επιστροφή εδαφών (πρώτα τα Βαρώσια) και σταδιακή εφαρμογή των λεγόμενων «τριών D» της τουρκοκυπριακής πλευράς: απευθείας εμπόριο (direct trade), απευθείας πτήσεις (direct flights) και απευθείας επαφές (direct contacts), καθώς και χαλάρωση των τουρκικών περιορισμών και πρόσβαση στα τουρκικά λιμάνια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος της ΤΔΒΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν, εμφανίζεται πιο πρόθυμος να διαπραγματευτεί ένα τέτοιο πλαίσιο, ενώ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός, λαμβάνοντας υπόψη και τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις.

«Είχαμε πει ότι δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο, αλλά μόνο ορισμένες ιδέες (αν κάποιος είχε αμφιβολίες, πιστεύω ότι οι πρόσφατες δηλώσεις απέδειξαν πως δεν υπάρχει λόγος αμφιβολίας). Παρ’ όλα αυτά, ενημερώσαμε το Συμβούλιο Πολιτικών Κομμάτων, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, το Γραφείο Συντονισμού Νεολαίας, τους επιχειρηματικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με αυτές τις ιδέες. Η μόνη μας έγνοια είναι τα δικαιώματα, το μέλλον, η ισότητα, η ασφάλεια και η διεθνής παρουσία του λαού μας, ιδιαίτερα των παιδιών μας, καθώς και η διατήρηση της ιδιότητας των Τουρκοκυπρίων ως πολιτικών υποκειμένων» είπε.

Σε δήλωσή της την 1η Ιουλίου, η κ. Ολγκίν ανέφερε: «Αναγνωρίζω τις προσπάθειες του παρελθόντος και τις δύσκολες διαπραγματεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ιστορίας.

Είμαι πεπεισμένη ότι οι Κύπριοι μπορούν να συνεργαστούν και να μοιραστούν ένα κοινό όραμα για το μέλλον των νέων γενεών. Η Κύπρος έχει πραγματικά τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό περιφερειακό παράγοντα, ενωμένη γύρω από κοινά συμφέροντα, με σεβασμό στα ιδιαίτερα εσωτερικά χαρακτηριστικά και την πολυμορφία της.

Η Κύπρος μπορεί να γίνει ένας τόπος όπου χτίζονται γέφυρες προς κάθε κατεύθυνση και προάγεται η ειρηνική συνύπαρξη σε αυτή τη σύνθετη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι, μπορεί πραγματικά να αποτελέσει παράδειγμα για την περιοχή, για την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο.»

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