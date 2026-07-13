«Free Willy»: Η Warner Bros. ετοιμάζει remake της επιτυχημένης οικογενειακής περιπέτειας (video)

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Η Warner Bros. επιστρέφει σε ένα από τα πιο αγαπημένα franchise της δεκαετίας του 1990 ετοιμάζοντας ένα remake της επιτυχημένης οικογενειακής περιπέτειας «Free Willy».

Την παραγωγή του πρότζεκτ έχει αναλάβει η εταιρεία AGBO των αδελφών Άντονι και Τζο Ρούσο (Anthony & Joe Russo), ενώ το σενάριο συνυπογράφουν η Μέρι Μάργκαρετ Κούνζε (Mary-Margaret Kunze) και η Τζέιντ Χάλεϊ Μπάρτλετ (Jade Halley Bartlett).

Το αρχικό φιλμ, που κυκλοφόρησε το 1993, συγκίνησε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, ξεδιπλώνοντας τη φιλία ενός μοναχικού αγοριού με μια αιχμάλωτη φάλαινα όρκα. Με προϋπολογισμό μόλις 20 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, σημειώνοντας εισπράξεις ύψους 153,7 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office. Παράλληλα το εμβληματικό τραγούδι «Will You Be There» του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) έγινε πλατινένιο, κατακτώντας μια θέση στο Top 10 του Billboard Hot 100, σύμφωνα με το Variety.

'Free Willy' Reboot in the Works at Warner Bros. https://t.co/lABvdhjtxC — Variety (@Variety) July 9, 2026

Η τεράστια επιτυχία της ταινίας οδήγησε σε αρκετά sequel, μια σειρά κινουμένων σχεδίων, καθώς και σε μια spin-off ταινία που κυκλοφόρησε απευθείας σε home video.

Στην παραγωγή του νέου πρότζεκτ θα βρίσκονται οι Άντζελα Ρούσο-Ότστοτ (Angela Russo-Otstot), Μάικλ Ντίσκο (Michael Disco) και Κάσι Γουάιτινγκ (Kassee Whiting) από την πλευρά της AGBO. Ρόλο εκτελεστικού παραγωγού αναλαμβάνουν οι αδελφοί Ρούσο, καθώς και η Λόρεν Σούλερ Ντόνερ (Lauren Shuler Donner), η οποία στηρίζει το franchise από την πρώτη ταινία. Η Κόρτνεϊ Μπέικερ (Courtney Baker) θα συμμετέχει ως συμπαραγωγός, ενώ οι Τζέσι Έρμαν (Jesse Ehrman) και Κέιτ Άνταμς (Cate Adams) θα επιβλέπουν την παραγωγή για λογαριασμό του στούντιο.

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