search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 13:58
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2026 13:30

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη μουσική βραδιά των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes στο Release Athens Festival; (vid.) – Οι λαμπερές παρουσίες που εντόπισε ο φακός

13.07.2026 13:30
allwyn-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το εκρηκτικό live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes στο Release Athens Festival 2026 προσέλκυσε χιλιάδες θεατές στην Πλατεία Νερού και αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες ξεσήκωσαν το κοινό και δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, που θα τους μείνει χαραγμένη στο μυαλό για χρόνια.

Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά
 Karaoke από την Allwyn
Το VIP μπαλκόνι της Allwyn στην Πλατεία Νερού
Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε ανάμεσα στους χιλιάδες παρευρισκόμενους πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz, τα οποία έδωσαν το «παρών» στη συναυλία και απόλαυσαν μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία.

Δείτε στο βίντεο ποιοι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού:

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, η εμπειρία των επισκεπτών απογειωνόταν χάρη στις εκπλήξεις που επεφύλασσε για ακόμη μια φορά η Allwyn, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του Release Athens Festival ως χορηγός για 4η διαδοχική χρονιά.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafsonas-evropi-4 (2)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στοιχεία σοκ: Πάνω από 2.700 θάνατοι συνδέονται με τους πρόσφατους καύσωνες σε Αγγλία και Ουαλία

mega_logo
MEDIA

MEGA: Ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου και την Κανακαρά

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2»

allwyn-1
ADVERTORIAL

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη μουσική βραδιά των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes στο Release Athens Festival; (vid.) – Οι λαμπερές παρουσίες που εντόπισε ο φακός

argos-apologia-astynomikwn-sto-nafplio-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: Απίστευτη δήλωση του δημάρχου – «Περριτή» η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, με «προβλήματα συμπεριφοράς» το θύμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zambidis_Mayweather
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλεμος εκατομμυρίων για τον Mayweather: Το pontiki αποκαλύπτει όλη την αγωγή της CSI Entertainment που «τίναξε στον αέρα» τον αγώνα με τον Ζαμπίδη

lagokefaloi_1007_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άλυτο πρόβλημα οι λαγοκέφαλοι - Γιατί δεν αποδίδει η... επικήρυξή τους

al-thany-nisi
ΕΛΛΑΔΑ

Το χαμένο στοίχημα του πρώην εμίρη του Κατάρ Χαμάντ Μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι -  Πώς η επένδυση-μαμούθ στην Οξυά «βούλιαξε» σε δικαστήρια και γραφειοκρατία

germany_paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

kalpi-ekloges-121-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Ενισχύεται το... δίπολο ΝΔ - ΕΛΑΣ, υποχωρούν ΠΑΣΟΚ, Καρυστιανού, ενισχύεται ο Σαμαράς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.07.2026 13:58
kafsonas-evropi-4 (2)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στοιχεία σοκ: Πάνω από 2.700 θάνατοι συνδέονται με τους πρόσφατους καύσωνες σε Αγγλία και Ουαλία

mega_logo
MEDIA

MEGA: Ετοιμάζει σειρά εμπνευσμένη από την παράδοση της Καρπάθου και την Κανακαρά

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2»

1 / 3