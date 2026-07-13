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ΥΓΕΙΑ

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13.07.2026 15:04

Εθελοντική αιμοδοσία στο Αιγάλεω – Η παρουσία της Αγαπηδάκη και το ΕΚΕΑ

13.07.2026 15:04
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Πυκνώνουν οι πρωτοβουλίες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά αίματος, ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού, που υπάρχουν σοβαρές ανάγκες.

Πααρουσία μάλιστα της αναπληρώτριας υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη, διοργανώθηκε στο Αιγάλεω δράση εθελοντική αιμοδοσία από την ΔΗΜ.Τ.Ο. της ΝΔ.

Όπως ανέφερε η κυρία Αγαπηδάκη, «η προσφορά αίματος είναι μια κορυφαία πράξη αλληλεγγύης που δεν κοστίζει απολύτως τίποτα, αλλά προσφέρει το πιο πολύτιμο δώρο σε έναν συνάνθρωπό μας: την ίδια τη ζωή. Όσοι έχουμε τη δυνατότητα ας αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να στηρίξουμε όσους μας έχουν ανάγκη».

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