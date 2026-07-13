Εθελοντική αιμοδοσία στο Αιγάλεω – Η παρουσία της Αγαπηδάκη και το ΕΚΕΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πυκνώνουν οι πρωτοβουλίες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά αίματος, ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού, που υπάρχουν σοβαρές ανάγκες.
Πααρουσία μάλιστα της αναπληρώτριας υπουργού Ειρήνης Αγαπηδάκη, διοργανώθηκε στο Αιγάλεω δράση εθελοντική αιμοδοσία από την ΔΗΜ.Τ.Ο. της ΝΔ.
Όπως ανέφερε η κυρία Αγαπηδάκη, «η προσφορά αίματος είναι μια κορυφαία πράξη αλληλεγγύης που δεν κοστίζει απολύτως τίποτα, αλλά προσφέρει το πιο πολύτιμο δώρο σε έναν συνάνθρωπό μας: την ίδια τη ζωή. Όσοι έχουμε τη δυνατότητα ας αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να στηρίξουμε όσους μας έχουν ανάγκη».
Διαβάστε επίσης
Πόνοι στη μέση: Μπορεί να γίνει αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης χωρίς χειρουργείο;
Πότε η βραχνάδα στη φωνή είναι προειδοποιητικό καμπανάκι
Δυο νέα γονιδιακά φάρμακα δίνουν ελπίδα στη θεραπεία του προχωρημένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.