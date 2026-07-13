Πόνοι στη μέση: Μπορεί να γίνει αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης χωρίς χειρουργείο;

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Η σπονδυλική στήλη έχει «φυσικά μαξιλαράκια» που απορροφούν τους κραδασμούς και επιτρέπουν στη ράχη να κάμπτεται και να στρέφεται.

Αυτά βρίσκονται ανάμεσα στους σπονδύλους της σπονδυλικής στήλης και ονομάζονται μεσοσπονδύλιοι δίσκοι. Κάθε δίσκος αποτελείται από έναν ανθεκτικό εξωτερικό δακτύλιο και έναν μαλακό, ζελατινώδη πυρήνα στο κέντρο.

Με την πάροδο του χρόνου, μετά από κάκωση ή λόγω φυσιολογικής φθοράς, ένας δίσκος μπορεί να προβάλλει (δισκοκήλη) ή ο χώρος γύρω από τα νεύρα να στενέψει. «Όταν συμβεί αυτό, ασκείται πίεση σε ένα νευρικό ρίζιο. Η πίεση αυτή είναι που συχνά προκαλεί τα συμπτώματα. Στόχος της αποσυμπίεσης είναι να ελαττωθεί αυτή η πίεση, ώστε το νεύρο να «ανασάνει» και τα ενοχλήματα να υποχωρήσουν», επισημαίνει ο Φυσικοθεραπευτής – Χειροθεραπευτής Γιώργος Κακαβάς, από το Fysiotek Sports and Spine Lab.

Τα συμπτώματα

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

Πόνος που «κατεβαίνει» σε ένα πόδι ή χέρι (π.χ. ισχιαλγία).

που «κατεβαίνει» σε ένα πόδι ή χέρι (π.χ. ισχιαλγία). Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα.

Αίσθημα αδυναμίας ή κόπωσης στο άκρο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιλογή της συντηρητικής θεραπείας, (δηλαδή δεν περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση), είναι η συχνή. Συγκεκριμένα είναι η πρώτη επιλογή στις περισσότερες περιπτώσεις δισκοκήλης, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών βελτιώνεται σημαντικά μέσα σε εβδομάδες έως λίγους μήνες χωρίς χειρουργείο.

Πολλές δισκοκήλες μάλιστα συρρικνώνονται με τον χρόνο από μόνες τους, με τη βοήθεια του οργανισμού. Ειδικότερα περιλαμβάνει

Φυσικοθεραπεία και θεραπευτική άσκηση: στοχευμένες ασκήσεις που αποφορτίζουν τον δίσκο, βελτιώνουν την κινητικότητα και ενδυναμώνουν τους μύες που στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη. Φαρμακευτική αγωγή: αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη, για τον έλεγχο του πόνου και της φλεγμονής στην οξεία φάση, πάντοτε κατόπιν ιατρικής οδηγίας. Σχετική ανάπαυση και τροποποίηση δραστηριοτήτων: αποφυγή κινήσεων που επιδεινώνουν τον πόνο, χωρίς όμως παρατεταμένη ακινησία — η σταδιακή κινητοποίηση βοηθά την ανάρρωση. Εκπαίδευση στη στάση και την εργονομία: σωστός τρόπος καθίσματος, άρσης βαρών και ύπνου, για να μειωθεί η πίεση στον δίσκο. Μηχανική έλξη / αποφόρτιση (σε επιλεγμένες περιπτώσεις): ήπια απομάκρυνση των σπονδύλων ώστε να μειωθεί η πίεση στο νεύρο. Εφαρμόζεται μόνο όταν κρίνεται κατάλληλη. Εγχύσεις (όταν χρειάζεται): στοχευμένη χορήγηση κορτικοστεροειδών κοντά στο νεύρο, για ανακούφιση από επίμονο πόνο, ως ενδιάμεσο βήμα πριν εξεταστεί το χειρουργείο.

«Η βελτίωση είναι συνήθως σταδιακή. Ο πόνος που αντανακλά στο άκρο συχνά υποχωρεί πρώτος, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της δύναμης και της λειτουργικότητας απαιτεί συνέπεια στις ασκήσεις. Η ενεργή συμμετοχή σας στο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας» εξηγεί ο κ. Κακαβάς.

Ενδεικτική πορεία:

Πρώτες ημέρες έως εβδομάδες: έλεγχος του οξέος πόνου και της φλεγμονής, ήπια κινητοποίηση.

Εβδομάδες 2–6: σταδιακή αύξηση των ασκήσεων, βελτίωση κινητικότητας.

Επόμενοι μήνες: ενδυνάμωση, επιστροφή στις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες, πρόληψη υποτροπής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα βελτιώνονται. Ωστόσο, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν παρουσιάσετε:

Προοδευτικά αυξανόμενη αδυναμία στο πόδι ή το χέρι.

Απώλεια ελέγχου της ούρησης ή των κενώσεων.

Μούδιασμα στην περιοχή της σέλας (εσωτερικά των μηρών, περίνεο).

Έντονο, μη ελεγχόμενο πόνο παρά τη θεραπεία.

Τα συμπτώματα αυτά είναι σπάνια, αλλά απαιτούν επείγουσα εκτίμηση.

«Η χειρουργική αποσυμπίεση εξετάζεται μόνο όταν η συντηρητική αγωγή δεν αποδώσει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, όταν ο πόνος παραμένει ανυπόφορος, ή όταν υπάρχει προοδευτική νευρολογική επιδείνωση. Ακόμη και τότε, η απόφαση λαμβάνεται εξατομικευμένα και σε συνεννόηση πάντα με τον ασθενή» καταλήγει ο κ. Κακαβάς.

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