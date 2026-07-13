Πόνοι στη μέση: Μπορεί να γίνει αποσυμπίεση της σπονδυλικής στήλης χωρίς χειρουργείο;

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Η σπονδυλική στήλη έχει «φυσικά μαξιλαράκια» που απορροφούν τους κραδασμούς και επιτρέπουν στη ράχη να κάμπτεται και να στρέφεται.
Αυτά βρίσκονται ανάμεσα στους σπονδύλους της σπονδυλικής στήλης και ονομάζονται μεσοσπονδύλιοι δίσκοι. Κάθε δίσκος αποτελείται από έναν ανθεκτικό εξωτερικό δακτύλιο και έναν μαλακό, ζελατινώδη πυρήνα στο κέντρο.
Με την πάροδο του χρόνου, μετά από κάκωση ή λόγω φυσιολογικής φθοράς, ένας δίσκος μπορεί να προβάλλει (δισκοκήλη) ή ο χώρος γύρω από τα νεύρα να στενέψει. «Όταν συμβεί αυτό, ασκείται πίεση σε ένα νευρικό ρίζιο. Η πίεση αυτή είναι που συχνά προκαλεί τα συμπτώματα. Στόχος της αποσυμπίεσης είναι να ελαττωθεί αυτή η πίεση, ώστε το νεύρο να «ανασάνει» και τα ενοχλήματα να υποχωρήσουν», επισημαίνει ο Φυσικοθεραπευτής – Χειροθεραπευτής Γιώργος Κακαβάς, από το Fysiotek Sports and Spine Lab.
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:
Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιλογή της συντηρητικής θεραπείας, (δηλαδή δεν περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση), είναι η συχνή. Συγκεκριμένα είναι η πρώτη επιλογή στις περισσότερες περιπτώσεις δισκοκήλης, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών βελτιώνεται σημαντικά μέσα σε εβδομάδες έως λίγους μήνες χωρίς χειρουργείο.
Πολλές δισκοκήλες μάλιστα συρρικνώνονται με τον χρόνο από μόνες τους, με τη βοήθεια του οργανισμού. Ειδικότερα περιλαμβάνει
«Η βελτίωση είναι συνήθως σταδιακή. Ο πόνος που αντανακλά στο άκρο συχνά υποχωρεί πρώτος, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της δύναμης και της λειτουργικότητας απαιτεί συνέπεια στις ασκήσεις. Η ενεργή συμμετοχή σας στο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας» εξηγεί ο κ. Κακαβάς.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα βελτιώνονται. Ωστόσο, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν παρουσιάσετε:
Τα συμπτώματα αυτά είναι σπάνια, αλλά απαιτούν επείγουσα εκτίμηση.
«Η χειρουργική αποσυμπίεση εξετάζεται μόνο όταν η συντηρητική αγωγή δεν αποδώσει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, όταν ο πόνος παραμένει ανυπόφορος, ή όταν υπάρχει προοδευτική νευρολογική επιδείνωση. Ακόμη και τότε, η απόφαση λαμβάνεται εξατομικευμένα και σε συνεννόηση πάντα με τον ασθενή» καταλήγει ο κ. Κακαβάς.
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