Δημοσκόπηση GPO: Ενισχύεται το… δίπολο ΝΔ – ΕΛΑΣ, υποχωρούν ΠΑΣΟΚ, Καρυστιανού, ενισχύεται ο Σαμαράς

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Πολύ μικρές απώλειες για τη ΝΔ, οριακά κέρδη για την ΕΛΑΣ και… οπισθοχώρηση για ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida.gr, πιστοποιώντας τον… νέο δικομματισμό που μοιάζει να διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ εμφανίζει μια μικρή κάμψη από το 26% στο 25,7% και η ΕΛΑΣ σταθεροποιείοται στο 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πτωτική πορεία και καταγράφεται στο 9,5% από 10,2% ενώ πτωτική αποτυπώνεται η δημοσκοπική εικόνα και για την Ελπίδα της κ. Καρυστιανού που ανιχνεύεται πλέον στο 6,1% από το 9,2% που ήταν η πρώτη επίσημη καταγραφή της στις αρχές Ιουνίου. Μικρή άνοδος για την Πλεύση Ελευθερίας και τη Φωνή Λογικής που φαίνεται να διεκδικεί την είσοδο της στην επόμενη Βουλή ενώ σταθερά κινούνται η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 8% αμφότεροι.

Στην εκτίμησης ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 29,3% καταγράφοντας μικρή πτώση της τάξεως του 0,1% από την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 16,6%,ενισχυμένη κατά 0,3% και στη συνέχεια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% καταγράφοντας μείωση 0,7% από την τελευταία δημοσκόπηση της GPO. Ελληνική Λύση και ΚΚΕ συγκεντρώνουν 9,1% και στη συνέχεια ακολουθεί το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού με ποσοστό 7,0% με μειωμένο όμως ποσοστό κατά 0,8%. Ακολουθεί άλλο κόμμα με 5,3% και μετά είναι η Πλεύση Ελευθερίας 4,6%. Η Φωνή Λογικής είναι στο 3,2%, Νίκη και ΜέΡΑ25 με 1,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.

Όσον αφορά στο κόμμα του Αντώνη Σαμάρα, η πιθανότητα δημιουργίας/στήριξής του εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου, με το ποσοστό όσων δηλώνουν πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν να ανεβαίνει από το 9,2% στο 12,3% σήμερα με το πολύ πιθανό να διαμορφώνεται στο 4,6%.

Στα ποιοτικά στοιχεία της μετρήσης, η κοινή γνώμη εκφράζει στη μεγάλη πλειοψηφία της δυσαρέσκεια για τους κυβερνητικούς χειρισμούς (68,6% αρνητικές αξιολογήσεις) και αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει τη φθορά (79,6% αρνητικές αξιολογήσεις για το ΠΑΣΟΚ). Η ακρίβεια (68,5%) η διαφθορά και τα κοινωνικά ζητήματα (49,9% και 41,8%) κυριαρχούν ως κριτήρια ψήφου, ενώ η εμπιστοσύνη στα κόμματα παραμένει χαμηλή.

Επίσης, το 41,5% δηλώνει ότι τα πράγματα είναι ίδια, ενώ το 28,9% θεωρεί ότι είναι καλύτερα τα τελευταία επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ και το 26,7% ότι ήταν καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι το κυρίαρχο συναίσθημα δεν είναι η σαφής επιβράβευση ή απόρριψη μιας περιόδου, αλλά περισσότερο μια αίσθηση στασιμότητας, πάνω στην οποία χτίζονται οι τρέχουσες πολιτικές αξιολογήσεις.

H φθορά της κυβέρνησης δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ενίσχυση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το έργο του ΠΑΣΟΚ αξιολογείται θετικά μόλις από το 5,1% και μάλλον θετικά από το 13,5%, ενώ το 24,9% το κρίνει μάλλον αρνητικά και το 54,7% αρνητικά. Συνεπώς, το 79,6% τοποθετείται στην αρνητική πλευρά, ποσοστό ακόμη υψηλότερο από το αντίστοιχο της κυβέρνησης.

Στους επιμέρους τομείς που εξετάσθηκαν η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική καταγράφοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στα ζητήματα διακυβέρνησης. Στη διαχείριση της οικονομίας η ΝΔ συγκεντρώνει 32,3%, έναντι 21,2% της ΕΛΑΣ και 13,3% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εξωτερική πολιτική ανεβαίνει στο 39,2%, αισθητά πάνω από την ΕΛΑΣ με 18,1% και το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Ωστόσο, σε όλα τα βασικά θέματα ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ερωτώμενων δεν δίνει προβάδισμα σε κανένα από τα τρία κόμματα.

Η συγκριτική ανάλυση αναδεικνύει το πλεονέκτημα της ΕΛΑΣ στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, πλεονέκτημά ωστόσο χαμηλής έντασης που δεν μετατρέπεται σε καθαρή πολιτική επιλογή. Η διαφθορά αναδεικνύεται στο πιο αδύναμο σημείο του κομματικού συστήματος. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται οριακά πρώτη με 24,2% ως προς τη δυνατότητα αντιμετώπισης της, η ΝΔ ακολουθεί με 21,7% και το ΠΑΣΟΚ με 13,3%, αλλά η κυρίαρχη αντίδραση είναι ξανά η άρνηση παροχής εμπιστοσύνης σε οποιοδήποτε από τα τρία κόμματα, που φτάνει το 38,7%.

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