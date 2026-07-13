ΣΥΡΙΖΑ: Ανοίγει ο Ασκός παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων – Στην Πολιτική Γραμματεία μεταφέρεται σήμερα το σκηνικό σύγκρουσης 

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Μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που συγκάλεσαν τα μέλη, σειρά έχει σήμερα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που συγκαλεί επισήμως η αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά.

Βεβαίως, μετά την παραίτηση Φάμελλου, όσοι προσανατολίζονται προς το κόμμα Τσίπρα, μέλη στελέχη και βουλευτές, μάλλον είναι αναγκασμένοι να επιταχύνουν τις κινήσεις τους – ουδείς θα μείνει να δώσει τη μάχη για ένα κόμμα από το οποίο θα αποχωρήσει αργά η γρήγορα. Διαμορφώνεται έτσι η εικόνα ότι το κόμμα περνά στους Δούρου, Παππά και Πολάκη και σε αυτό συνέβαλλε και η συνεδρίαση του Σαββάτου, για την οποία όσοι συμμετείχαν λένε ότι είναι «νόμιμη» καθώς έδωσαν το «παρών» δια ζώσης ή διαδικτυακά συνολικά 140 μέλη της Κ.Ε. και άρα έπιασε την απαρτία.

Υπό αυτές τις συνθήκες αναμένεται να αρχίσει η έξοδος βουλευτών και στελεχών, και μετά τις παραιτήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, σειρά παίρνουν 10 – 14 βουλευτές, που αρχής γενομένης από αυτή την εβδομάδα, αναμένεται να προχωρήσουν σε ανεξαρτητοποιήσεις, ενώ θα υπάρξουν και κάποιες παραιτήσεις.

Ακόμη και προ της παραίτησης Φάμελλου, τα ονόματα που ακούγονταν ότι θα κατευθυνθούν άμεσα προς την έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτά των Μίλτου Ζαμπάρα, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλη Κόκκαλη και Χάρη Μαμουλάκη. Στους βουλευτές που αναμένεται να αποχωρήσουν άμεσα ή λίγο αργότερα συγκαταλέγονται επίσης, η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Κώστας Μπάρκας, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, η Πόπη Τσαπανίδου, η Μαρίνα Κοντοτόλη, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ίσως η Καλλιόπη Βέττα.

Στο μεταξύ δεν είναι σαφής η εικόνα για τον Σωκράτη Φάμελλο, καθώς άλλοι εκτιμούν ότι θα μείνει όπως ανέφερε και στη δήλωση παραίτησης, υπάρχουν όμως και εκτιμήσεις ότι αν επικρατήσει τελικά η αντιπαραθετική στάση προς την ΕΛ.Α.Σ. τότε όλα είναι ανοιχτά.

Σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία όπου δύσκολα θα υποχωρήσουν οι συγκρουσιακοί τόνοι.Επιπλέον, δεν αναμένεται να δώσουν το «παρών» πρωτοκλασάτοι βουλευτές της πλειοψηφίας που έχουν απομείνει στη σύνθεση του οργάνου (αυτή τη στιγμή μετρά 24 μέλη) όπως η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός. Η πλευρά Παππά, Δούρου, Πολάκη και Μπουλέκου, που μετείχαν στην Κ.Ε. του Σαββάτου αναμένεται να πάει πάντως, ενώ για λογαριασμό της μέχρι σήμερα πλειοψηφίας το βάρος θα σηκώσουν η αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασίας Σαπουνά και η Ελένη Συμεωνίδου από το Οργανωτικό Γραφείο.

Σε βαρύ κλίμα συνεδριάζει η Π.Γ. – Ποιοι θα πάνε και ποιοι όχι

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η εκλογή νέου προέδρου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και το πώς θα γίνει αυτό, ενώ η πλευρά εκείνων που συνεδρίασαν το Σάββατο, θα βάλει και το ζήτημα της επαναφοράς Πολάκη στην εξίσωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, για το οποίο έλαβε πολιτική απόφαση, χωρίς αυτή να λύνει αυτόματα τα τυπικά- θεσμικά ζητήματα. Επίσης, θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα ώστε να υπάρξει μια εισήγηση για νέα Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Αυτά, αν όσοι συγκεντρωθούν σήμερα για την Π.Γ., καταφέρουν να συζητήσουν αντί να συγκρουστούν – υπάρχει κι ένα βεβαρημένο κλίμα από το πρωί της Παρασκευής όπου σημειώθηκαν σκηνικά έντασης και προπηλακισμών στην Κουμουνδούρου στα οποία, το τελευταίο διήμερο, έχει αναφερθεί επανειλημμένως, αν και υπαινικτικά, ο εκπρόσωπος Τύπου Χρήστος Γιαννούλης.

Επαναφορά Πολάκη και «μάχη» με τη Δούρου για την προεδρία της Κ.Ο.

Η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αναμένεται να γίνει από την Τρίτη και μετά, και εκεί δεν αναμένεται να παραστούν όσοι είναι να αποχωρήσουν. Οι βουλευτές που πιθανότατα θα δώσουν το παρών για να εκλέξουν νέο πρόεδρο είναι η Έλενα Ακρίτα, ο Νίκος Παππάς, ο Χρήστος Γιαννούλης, η Ρένα Δούρου, ο Γιώργος Παπαηλιού, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, πιθανόν και ο Γιάννης Αμανατίδης εάν έχει ορκιστεί (καταλαμβάνοντας την έδρα της Νοτοπούλου). Με ερωτηματικό αν θα δώσει το «παρών» και ο Σωκράτης Φάμελλος. Στο μεταξύ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος έχει αναλάβει το καθήκον, της εξεύρεσης του προσφορότερου θεσμικού τρόπου επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τυπικά, αρμόδιος είναι ο πρόεδρος του οργάνου που αυτή τη στιγμή, όμως δεν υπάρχει.

Αν τελικώς αποκατασταθεί και ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος δηλώνει επανειλημμένως πως θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος της Κ.Ο. τότε για την προεδρία του οργάνου θα συγκρουστούν ο βουλευτής Χανίων με τη βουλευτή Ρένα Δούρου, η οποία θα είναι έτερη διεκδικήτρια της προεδρίας.

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