Στο Παρίσι τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης

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Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, θα μιλήσει τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός.
Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.
Την Τρίτη 14 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας.
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