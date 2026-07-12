Συναγερμός στο Παρίσι: Ύποπτο αυτοκίνητο κοντά σε εβραϊκή συναγωγή – Εκκενώθηκε προάστιο

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Συναγερμός σήμανε στο προάστιο Σαρσέλ του Παρισιού όπου ζει μία μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, εξαιτίας ενός «ύποπτου» αυτοκινήτου κοντά στη συναγωγή της πόλης, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Περίπου 300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχη. Ο Νουνιές, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM, δήλωσε ότι το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τον υπουργό βρίσκεται σε εξέλιξη μία αστυνομική έρευνα, ενώ ένα «στρατιωτικό όπλο» εντοπίστηκε στο όχημα.

Δεν έχει προσδιοριστεί το κίνητρο, αλλά ούτε και η ταυτότητα του υπόπτου.

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