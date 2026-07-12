«Έχουμε τον έλεγχο του Ορμούζ» λέει το Ιράν, μετά τα χτυπήματα σε δύο πλοία – Επιθέσεις και νέες απειλές

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Σε νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών -το τρίτο μέσα σε λίγες μέρες- κατά ιρανικών στόχων. Οι επιδρομές σημειώθηκαν λίγες ημέρες– λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σε δύο πλοία και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά «μέχρι νεωτέρας».

🚨 JUST IN: HUGE fireballs and explosions seen in Hormozgan Province, Iran following America’s “PUNISHMENT” strikes against the regime



US officials say this meant to send a message to Iran.



It’s clear 47 is running out of patience. pic.twitter.com/bxtByuNTUD — Tironianae 🍊🍊 Z. – Ultra Verbum Vincet (@Tironianae) July 11, 2026

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, λίγες ώρες αργότερα η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, ενώ στο στόχαστρο φέρονται να βρέθηκαν και χώρες του Κόλπου. Το Ιράν φέρεται να άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των επιθέσεων και κατά του Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση που θα πλήξει ισραηλινούς στόχους αν δεν σταματήσουν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον ίδιο να αφήνει, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Προειδοποιητικά πυρά»

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστήριξαν ότι αρκετά εμπορικά πλοία αγνόησαν τις οδηγίες τους να αλλάξουν πορεία και να κινηθούν μέσω της καθορισμένης ναυτιλιακής διαδρομής, αναφέροντας πως ένα από αυτά δέχθηκε «προειδοποιητικά πυρά» και ακινητοποιήθηκε.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι το εμπορικό πλοίο που δέχθηκε την επίθεση ήταν το M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ ένα μέλος του πολιτικού πληρώματος εξακολουθεί να αγνοείται.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… July 11, 2026

Αντίστοιχα, η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO γνωστοποίησε ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο, το οποίο υπέστη ζημιές ανατολικά του Ομάν, και επιβιβάστηκε με ασφάλεια σε σωσίβια λέμβο.

Αγνοείται Ινδός υπήκοος

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας καταδίκασε την επίθεση εναντίον του εμπορικού πλοίου GFS Galaxy στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ινδικού υπουργείου, από τους 11 Ινδούς υπηκόους που επέβαιναν στο πλοίο, οι 10 έχουν διασωθεί, ενώ ένας Ινδός υπήκοος εξακολουθεί να αγνοείται.

Το Νέο Δελχί επανέλαβε την έκκλησή του για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η πρεσβεία της Ινδίας στο Ομάν παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή για τις εξελίξεις.

Το τρίτο κύμα των αμερικανικών επιδρομών

Λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η CENTCOM επιβεβαίωσε την έναρξη του τρίτου κύματος αμερικανικών επιδρομών κατά ιρανικών στόχων.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές παράκτιες περιοχές κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, του Περσικού Κόλπου και του Κόλπου του Ομάν, μεταξύ των οποίων το Μπουσέρ, το Ασαλουγιέχ, το Μπαντάρ Αμπάς, το Σιρίκ, το Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ. Το πρακτορείο Mehr μετέδωσε επίσης ότι αμερικανική επίθεση έπληξε υποδομές επικοινωνιών στην επαρχία Κερμάν, διευρύνοντας το εύρος των αμερικανικών επιχειρήσεων.

⚡️ 🚫 Direct targeting of the Fifth Fleet in the Juffair area of Bahrain, the normalizer. pic.twitter.com/rEeTc5JInR — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 12, 2026

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν βαρύ τίμημα, συνεχίζοντας να αποδυναμώνουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η CENTCOM.

«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή, τώρα πληρώνει το τίμημα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή. Τώρα πληρώνει το τίμημα».

Iran made a poor choice. Now they pay. https://t.co/8m4fEfgrXv — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 11, 2026

«Αυτοσυγκράτηση» ζητά ο Πακιστανός ΥΠΕΞ

Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Πακιστάν κάλεσε σε «αποκλιμάκωση» και ζήτησε από τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση στο Ιράν να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ιρανό ομόλογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την εξελισσόμενη κατάσταση στην περιοχή», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν μετά τη συνομιλία μεταξύ του Ισχάκ Νταρ και του Αμπάς Αραγτσί.

Ο Νταρ «υπογράμμισε περαιτέρω ότι ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν η μόνη βιώσιμη οδός για την επίλυση των διαφορών και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή».

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