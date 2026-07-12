«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα»: Κλιμακώνεται η σύγκρουση με νέα αμερικανικά πλήγματα

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Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται ξανά η Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

🚨 JUST IN: HUGE fireballs and explosions seen in Hormozgan Province, Iran following America’s “PUNISHMENT” strikes against the regime



US officials say this meant to send a message to Iran.



It’s clear 47 is running out of patience. pic.twitter.com/bxtByuNTUD — Tironianae 🍊🍊 Z. – Ultra Verbum Vincet (@Tironianae) July 11, 2026

«Αγνοείται μέλος του πληρώματος»

»Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, το πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο σουλτανάτο του Ομάν. «Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο», ανέφερε η υπηρεσία.

«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή και τώρα πληρώνει το τίμημα»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σήμερα ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, και ότι «τώρα πληρώνει» το τίμημα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ.

Φρουροί της Επανάστασης: «Αδρανοποιήσαμε» και δεύτερο σκάφος

Από την πλευρά του, το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζει ότι το πλοίο ακινητοποιήθηκε επειδή παραβίασε τους κανόνες ναυσιπλοΐας και επιχείρησε να διέλθει από μη εξουσιοδοτημένη θαλάσσια διαδρομή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν δεύτερο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ και πως στοχοθέτησαν τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με βαλλιστικούς πυραύλους, καταστρέφοντας, σύμφωνα με τους ίδιους, το κέντρο του συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου.

Ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανακοίνωσε επίσης ότι οι αεροδιαστημικές δυνάμεις του διεξήγαγαν βαριά επίθεση σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντουκμ, στο Ομάν, κατά το τρίτο στάδιο της απάντησής του στην, όπως την αποκάλεσε, αμερικανική στρατιωτική “επίθεση”.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) πρόσθεσε ότι η επιχείρηση είχε στόχο κέντρα επιμελητειακής υποστήριξης για αμερικανικά ναυτικά σκάφη.

Κλειστά μέχρι νεοτέρας τα Στενά του Ορμούζ

Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά «μέχρι νεωτέρας» και «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή», προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική ενέργεια εναντίον της χώρας θα λάβει «σκληρή απάντηση».

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το πλοίο, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο του επεισοδίου στα Στενά του Ορμούζ, επλήγη από πύραυλο κρουζ, αφού φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει.

Σύμφωνα με το Fars, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν απευθύνει επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς το πλοίο, ωστόσο το πλήρωμά του δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, γεγονός που, κατά την ιρανική εκδοχή, οδήγησε στην εκτόξευση πυραύλου κρουζ εναντίον του.

Συναγερμός τα ξημερώματα σε χώρες του Κόλπου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

⚡️ 🚫 Direct targeting of the Fifth Fleet in the Juffair area of Bahrain, the normalizer. pic.twitter.com/rEeTc5JInR — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 12, 2026

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε αναχαιτίσεις βλημάτων και οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα από τις αρχές προκειμένου να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

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