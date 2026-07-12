Με… drones και tablets οι έλεγχοι στα τουριστικά νησιά – Αποδείξεις, μαύρη εργασία, Airbnb και καταλήψεις ακτών στο στόχο

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Στο «κόκκινο» ανεβάζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τις επιχειρήσεις στα τουριστικά νησιά και τους δημοφιλείς προορισμούς, επιστρατεύοντας νέες τεχνολογίες, μικτά κλιμάκια και καθημερινές διασταυρώσεις, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και των πολεοδομικών παραβάσεων στην κορύφωση της θερινής περιόδου.

Η τουριστική σεζόν περνά πλέον στο πιο απαιτητικό της στάδιο και μαζί της ανεβάζουν ταχύτητα και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κρήτη, το Ιόνιο και τη Χαλκιδική, τα κλιμάκια βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, πραγματοποιώντας αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις που δέχονται χιλιάδες επισκέπτες.

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει συνεχή παρουσία ελεγκτών σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει φαινόμενα φοροδιαφυγής και παραβατικότητας που παραδοσιακά εμφανίζονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται πλέον στις ταμειακές μηχανές και στις αποδείξεις, αλλά επεκτείνονται στην αδήλωτη εργασία, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στις αυθαίρετες κατασκευές, στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, ακόμη και στις παραλίες όπου καταγράφονται παραβάσεις σχετικά με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η τεχνολογία. Drones πραγματοποιούν εναέριες καταγραφές σε παραλιακές ζώνες και τουριστικές περιοχές, μεταδίδοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο στα κέντρα επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται αυθαίρετες επεκτάσεις επιχειρήσεων, παράνομες κατασκευές, υπερβάσεις στην ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων, αλλά και περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης επιτόπιας αυτοψίας.

Παράλληλα, οι ελεγκτές διαθέτουν tablets και φορητές συσκευές μέσω των οποίων αποκτούν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των επιχειρήσεων, πραγματοποιούν διασταυρώσεις επί τόπου και ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο την έκδοση αποδείξεων, τη διαβίβαση συναλλαγών, την εικόνα των ταμειακών μηχανών και των POS, καθώς και στοιχεία που αφορούν το προσωπικό που απασχολείται στις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους αιφνιδιαστικούς ελέγχους κατά τις βραδινές ώρες, όταν η κίνηση σε εστιατόρια, beach bars, κέντρα διασκέδασης και τουριστικά καταστήματα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Τα μικτά κλιμάκια αποτελούνται από στελέχη διαφορετικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να διενεργούν ταυτόχρονα φορολογικούς, εργασιακούς και διοικητικούς ελέγχους, περιορίζοντας τον χρόνο αλλά αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κυρίως επιχειρήσεις με μεγάλο ημερήσιο τζίρο, αλλά και εκείνες που εμφανίζουν ενδείξεις ασυνήθιστης φορολογικής συμπεριφοράς μέσα από την ανάλυση δεδομένων. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τα POS, τις ταμειακές μηχανές και τις δηλώσεις ΦΠΑ αξιοποιούνται για την επιλογή των στόχων, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να είναι πλέον περισσότερο στοχευμένοι και όχι τυχαίοι.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις καταγγελίες πολιτών και επισκεπτών, οι οποίες αξιολογούνται άμεσα και μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε αυθημερόν αποστολή κλιμακίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι η συμμετοχή των πολιτών λειτουργεί αποτρεπτικά για φαινόμενα παραβατικότητας και ενισχύει την αποτελεσματικότητα του συνολικού σχεδιασμού.

Οι επιχειρήσεις αυτές αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όταν οι αφίξεις τουριστών κορυφώνονται και η οικονομική δραστηριότητα στα νησιά κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στόχος είναι η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις συνεπείς επιχειρήσεις, η προστασία των δημοσίων εσόδων και η αποτροπή πρακτικών που αλλοιώνουν την εικόνα των κορυφαίων ελληνικών προορισμών.

Το μήνυμα που εκπέμπουν οι αρμόδιες αρχές είναι σαφές: το φετινό καλοκαίρι οι έλεγχοι δεν θα είναι περιστασιακοί ούτε συμβολικοί. Θα έχουν συνεχή παρουσία, μεγαλύτερη ένταση και ισχυρή τεχνολογική υποστήριξη, με στόχο κάθε τουριστικός προορισμός να βρίσκεται καθημερινά στο «ραντάρ» των ελεγκτικών υπηρεσιών.

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