Σοκ ακρίβειας: Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο – Φωτιά σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια, «ροκανίζεται» το εισόδημα

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Βαρύ πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούνιο, με τον πληθωρισμό να κάνει νέο άλμα και να εκτινάσσεται στο 4,4%.
Η ακρίβεια δεν αφορά πλέον μόνο μεμονωμένα προϊόντα, αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα βασικών αγαθών, ενέργειας και υπηρεσιών, καθιστώντας το κόστος διαβίωσης δυσβάσταχτο για τα νοικοκυριά.
Η ομάδα της Στέγασης κατέγραψε μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις, αγγίζοντας το 10,6%, παρασύροντας τα ενοίκια στο +7,1%. Στην Ενέργεια, το φυσικό αέριο παρουσιάζει αύξηση-σοκ κατά 24,6%, ενώ τα καύσιμα κινήθηκαν στο +12%.
Στα Τρόφιμα, οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στο κρέας:
Αρνί – Κατσίκι: +16,2%
Μοσχάρι: +15,6%
Ψάρια: +11,1%
Παράλληλα, οι ανατιμήσεις «χτύπησαν» τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια (+7,7%), τα αεροπορικά εισιτήρια (+15,6%), αλλά και τα ασφάλιστρα υγείας (+7%).
Η κατάσταση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τα δραματικά ευρήματα της πρόσφατης έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ). Σύμφωνα με τη μελέτη, η πληθωριστική κρίση των τελευταίων ετών έχει εξανεμίσει τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις δόθηκαν.
Ο μέσος πραγματικός μισθός στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα 31% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα του 2009, ενώ το μέσο ωρομίσθιο σε πραγματικούς όρους αντιστοιχεί μόλις στο 73,5% της προ κρίσης εποχής. Αυτό σημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων συνεχίζει να διολισθαίνει, καθώς οι τιμές στα βασικά αγαθά αυξάνονται με πολλαπλάσιο ρυθμό από τα εισοδήματα.
Το κύμα ακρίβειας αλλάζει ριζικά και τις κοινωνικές συνήθειες των Ελλήνων, με τον τουρισμό να μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η οικονομική πίεση αναγκάζει τους καταναλωτές σε δραστικές περικοπές.
Μόλις το 50% των Ελλήνων θα καταφέρει να πραγματοποιήσει έστω και ολιγοήμερες διακοπές το φετινό καλοκαίρι.
Όσοι ταξιδέψουν, στρέφονται αναγκαστικά σε οικονομικότερες λύσεις (φιλοξενία σε εξοχικά, τοπικές αγορές και μαγείρεμα στο κατάλυμα για περιορισμό των εξόδων).
Η ακτινογραφία της αγοράς δείχνει ότι η καθημερινότητα των νοικοκυριών βρίσκεται υπό καθεστώς ασφυκτικής πίεσης, με τις ανελαστικές δαπάνες να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου εισοδήματος.
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