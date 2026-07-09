Τάκης Θεοδωρικάκος: Από τις 31 Αυγούστου η μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα

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Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η «εθνική πρωτοβουλία» για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, με στόχο μειώσεις τουλάχιστον 5% και διάρκεια εφαρμογής από δύο έως τέσσερις μήνες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, και τον γενικό γραμματέα Εμπορίου, Ναπολέοντα Μαραβέγια.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η οριστικοποίηση των κατηγοριών των προϊόντων που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία, καθώς και του ποσοστού μείωσης των τιμών που θα εφαρμοστεί από τα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία θα καλύπτει βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, όπως νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά), γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφέ, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά (απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης), προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και σχολικά είδη.

«Συναντηθήκαμε με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών.Η συναντίληψη που έχουμε, είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα – τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, με βάση τις εμπειρίες που υπάρχουν, θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την εποπτεία που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή» ανέφερε μετά τη συνάντηση ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

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