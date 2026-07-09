search
ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 15:57
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2026 14:08

Τάκης Θεοδωρικάκος: Από τις 31 Αυγούστου η μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα

09.07.2026 14:08
theodorikakos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η «εθνική πρωτοβουλία» για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, με στόχο μειώσεις τουλάχιστον 5% και διάρκεια εφαρμογής από δύο έως τέσσερις μήνες, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, και τον γενικό γραμματέα Εμπορίου, Ναπολέοντα Μαραβέγια.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η οριστικοποίηση των κατηγοριών των προϊόντων που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία, καθώς και του ποσοστού μείωσης των τιμών που θα εφαρμοστεί από τα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτοβουλία θα καλύπτει βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, όπως νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά), γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφέ, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά (απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης), προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και σχολικά είδη.

«Συναντηθήκαμε με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών.Η συναντίληψη που έχουμε, είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα – τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, με βάση τις εμπειρίες που υπάρχουν, θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την εποπτεία που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή» ανέφερε μετά τη συνάντηση ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Διαβάστε επίσης

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση του πληθωρισμού στο 4,4% από 5,2% – Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές στα κρεατικά, πτώση στο ελαιόλαδο

Συντάξεις χηρείας: Τέλος στις περικοπές του νόμου «Κατρούγκαλου» – Ψηφίζεται τον Ιούλιο, πληρώνεται τον Αύγουστο

Τουρισμός 2026: Ρεκόρ Αφίξεων αλλά με «Σφιχτά» Πορτοφόλια στην Εστίαση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kikilias_0907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία Βασίλη Κικίλια με τη ναυαγοσώστρια που έσωσε έξι ανθρώπους στην Κεφαλονιά

tasoulas orofi proedriko megaro- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη στέγη του Προεδρικού Μεγάρου ο Τασούλας για να δει από κοντά τις εργασίες των συντηρητών (Photos)

kievo
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Πούτιν πιθανότατα θα κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη διευθυντής ξενοδοχείου για τον ξυλοδαρμό ανήλικου εργαζόμενου

fotia thessaloniki kaloxori 12 -new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

aggelopouloi papanikolaou ntorsei 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος με τα μαθήματα... καπιταλισμού από τους Αγγελόπουλους: Η υποαμοιβή ως κίνητρο χωρίς δικαίωση και οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 15:57
kikilias_0907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία Βασίλη Κικίλια με τη ναυαγοσώστρια που έσωσε έξι ανθρώπους στην Κεφαλονιά

tasoulas orofi proedriko megaro- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη στέγη του Προεδρικού Μεγάρου ο Τασούλας για να δει από κοντά τις εργασίες των συντηρητών (Photos)

kievo
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Πούτιν πιθανότατα θα κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ

1 / 3