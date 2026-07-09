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ΥΓΕΙΑ

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09.07.2026 15:14

Νοσοκομείο Καρπάθου: Έντονη διαμαρτυρία για την μετακίνηση Παιδίατρου και Αναισθησιολόγου στη Ρόδο

09.07.2026 15:14
giatros

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Χωρίς παιδίατρο και αναισθησιολόγο μένει το νοσοκομείο της Καρπάθου, την ώρα που ο πληθυσμός έχει αυξηθεί κατακόρυφα λόγω τουρισμού. Οι μοναδικοί γιατροί αυτών των δυο καίριων ειδικοτήτων, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου, μετά από απόφαση της 2ης ΥΠΕ,  που όπως ήταν φυσικό, ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων τόσο από τους εργαζόμενους στο θεραπευτήριο της Καρπάθου όσο και τους κατοίκους του νησιού, που νιώθουν υγειονομικά ακάλυπτοι.

Το Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, σε ανακοίνωσή του, εκφράζει την αγανάκτηση του για τη μετακίνηση των δύο κρίσιμων ειδικοτήτων τονίζοντας ότι: «Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου εξυπηρετεί έναν ακριτικό νησιωτικό πληθυσμό όπου η άμεση πρόσβαση σε άλλη νοσοκομειακή μονάδα δεν είναι πάντοτε εφικτή, ιδιαίτερα σε επείγουσες καταστάσεις. Η προστασία της δημόσιας υγείας στα νησιά αποτελεί συνταγματική και  θεσμική υποχρέωση της Πολιτείας και δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα».

Το Σωματείο προειδοποιεί ότι η απουσία του Παιδιάτρου και του Αναισθησιολόγου επηρεάζει άμεσα την εύρυθμη λειτουργία: 

– του χειρουργείου,

-την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών

– την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας σε παιδιά και ενήλικες.

 « Η μετακίνηση των δύο γιατρών δεν αποτελεί λύση για την κάλυψη αναγκών άλλων δομών, αλλά δημιουργεί σοβαρό κενό στην υγειονομική ασφάλεια της Καρπάθου.» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι και ζητούν:

– την άμεση ανάκληση της απόφασης μετακίνησης

– την ουσιαστική ενίσχυση του νοσοκομείου με μόνιμο ιατρικό προσωπικό.

Παράλληλα,  το Σωματείο καλεί το Υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση της 2ης ΥΠΕ να στηρίξουν τις δομές υγείας των ακριτικών νησιών, αντί να τις αποδυναμώνουν.

Η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών της Καρπάθου δεν είναι διαπραγματεύσιμη, τονίζουν οι εργαζόμενοι επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, πριν δημιουργηθούν καταστάσεις που θα θέσουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

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ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 15:57
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