DS N°7: Η εμπειρία ταξιδιού First Class

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Η γαλλική τέχνη του ταξιδιού σε μια νέα διάσταση

Το νέο DS N°7 συνεχίζει να εκφράζει τη μοναδική φιλοσοφία της DS Automobiles, όπου η τεχνολογία υπηρετεί την άνεση και κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί ώστε να μετατρέπει ακόμη και την καθημερινή μετακίνηση σε μια εμπειρία που θυμίζει ταξίδι First Class.

Με μήκος 4,66 μέτρα, πλάτος 1,90 μέτρα και ύψος 1,63 μέτρα, το νέο DS N°7 τοποθετείται στο πάνω άκρο της premium κατηγορίας C-SUV, αξιοποιώντας εξωτερικές διαστάσεις που προσεγγίζουν εκείνες μοντέλων της κατηγορίας D-SUV. Η δυναμική σιλουέτα, οι ισορροπημένες αναλογίες και οι τροχοί με σφυρήλατες ζάντες διαμέτρου έως 21 ιντσών δημιουργούν μια επιβλητική αλλά ταυτόχρονα κομψή παρουσία στον δρόμο, εκφράζοντας τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας.

Η σχεδίαση εξυπηρετεί παράλληλα και την αποδοτικότητα. Με αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,26, έναν από τους κορυφαίους στην κατηγορία, κάθε στοιχείο του αμαξώματος έχει σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στη μεγιστοποίηση της ηλεκτρικής αυτονομίας.

Στο εμπρός μέρος δεσπόζει η νέα φωτιστική υπογραφή της DS Automobiles. Η φωτιζόμενη μάσκα DS LUMINASCREEN, το φωτιζόμενο λογότυπο της μάρκας και τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα DS LIGHT BLADE δημιουργούν μια εικόνα υψηλής τεχνολογίας που αναγνωρίζεται αμέσως, ημέρα και νύχτα.

Η άνεση ως σημείο αναφοράς

Η άνεση αποτελεί διαχρονικά τον πυρήνα κάθε δημιουργίας της DS Automobiles και το νέο DS N°7 αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη έκφρασή της μέχρι σήμερα.

Βασισμένο στη νέα πλατφόρμα STLA Medium, το νέο μοντέλο συνδυάζει υψηλή στρεπτική ακαμψία με εξαιρετική ποιότητα κύλισης, δημιουργώντας τις ιδανικές προϋποθέσεις για ένα ταξίδι που χαρακτηρίζεται από ηρεμία, ακρίβεια και κορυφαία οδηγική άνεση.

Το εσωτερικό αποπνέει τη χαρακτηριστική γαλλική δεξιοτεχνία της μάρκας, με υλικά υψηλής ποιότητας, προσεγμένη συναρμογή και λεπτομέρειες όπως τα ανάγλυφα μοτίβα Clous de Paris, οι χαρακτηριστικές ραφές πέρλας και οι επενδύσεις από Alcantara®, φυσικά επεξεργασμένο δέρμα Nappa ή πραγματικό ξύλο, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών και η νέα κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών ενσωματώνονται αρμονικά στην αρχιτεκτονική του ταμπλό, ενώ το νέο τιμόνι σε σχήμα Χ ενισχύει την εργονομία και αναδεικνύει τον σύγχρονο χαρακτήρα της καμπίνας.

Τα νέα εμπρός καθίσματα σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν κορυφαία στήριξη ακόμη και στις μεγαλύτερες διαδρομές. Ανάλογα με την έκδοση, διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, λειτουργίες θέρμανσης, εξαερισμού και μασάζ, ενώ το αποκλειστικό DS NECK WARMER δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση θερμικής άνεσης γύρω από τον αυχένα, ενισχύοντας την ευεξία των επιβατών και συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης.

Η αίσθηση ηρεμίας στην καμπίνα ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την εξαιρετική ηχομόνωση και το νέο ηχοσύστημα ELECTRA® 3D by FOCAL, το οποίο εξελίχθηκε ειδικά για το νέο DS N°7. Η καθηλωτική τρισδιάστατη αναπαραγωγή ήχου μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια μοναδική εμπειρία ακρόασης, αντάξια του χαρακτήρα First Class του νέου μοντέλου.

Η μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή, οι αυξημένες (+30%) γυάλινες επιφάνειες και οι ιδιαίτερα γενναιόδωροι χώροι για όλους τους επιβάτες ενισχύουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση ευρυχωρίας, ενώ ο χώρος αποσκευών, με χωρητικότητα έως 560 λίτρα, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων της κατηγορίας, συνδυάζοντας πρακτικότητα και καθημερινή χρηστικότητα.

Ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς

Με το νέο DS N°7 E-TENSE, η DS Automobiles επιβεβαιώνει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυάζει κορυφαία ενεργειακή απόδοση, υψηλές επιδόσεις και απόλυτη ελευθερία μετακινήσεων. Στην έκδοση FWD LONG RANGE, το νέο premium C-SUV προσφέρει αυτονομία έως 740 km στον μικτό κύκλο WLTP, καταγράφοντας μία από τις κορυφαίες επιδόσεις ηλεκτρικής αυτονομίας στην κατηγορία.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν οφείλεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά στη συνολική προσέγγιση της DS Automobiles. Η νέα πλατφόρμα STLA Medium, η εξελιγμένη αεροδυναμική σχεδίαση με συντελεστή Cd 0,26, η νέα μπαταρία χωρητικότητας 97,2 kWh, που κατασκευάζεται στη Γαλλία, καθώς και η υψηλή απόδοση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, συνεργάζονται ώστε να προσφέρουν κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις ή την άνεση.

Ωστόσο, η πραγματική αξία του νέου DS N°7 δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των χιλιομέτρων που μπορεί να διανύσει με μία φόρτιση, αλλά στον τρόπο με τον οποίο μεταμορφώνει την εμπειρία του ταξιδιού.

Σε πραγματικές συνθήκες, μπορεί να καλύψει περισσότερα από 400 χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο, με ενεργοποιημένο το DS DRIVE ASSIST στην ταχύτητα του ορίου και διατηρώντας ακόμη το 20% της διαθέσιμης ενέργειας πριν από την επαναφόρτιση.

Έτσι, μια διαδρομή 740 χιλιομέτρων μπορεί να πραγματοποιηθεί με μία μόνο στάση φόρτισης, χωρίς να αλλάζει ο φυσικός ρυθμός του ταξιδιού.

Με το νέο DS N°7, η φόρτιση παύει να καθορίζει το ταξίδι. Ο οδηγός επιλέγει πότε θα κάνει στάση, σύμφωνα με τον δικό του ρυθμό και όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του οχήματος.

Η κορυφαία αυτονομία συνοδεύεται από αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις φόρτισης. Χάρη στη βελτιστοποιημένη διαχείριση της μπαταρίας και την εξελιγμένη καμπύλη φόρτισης, η έκδοση E-TENSE FWD LONG RANGE φορτίζει από 20% έως 80% σε μόλις 27 λεπτά.

Παράλληλα, η ισχύς φόρτισης διατηρείται έως 160 kW μεταξύ 20% και 55% της φόρτισης, επιτρέποντας την ανάκτηση έως και 200 χιλιομέτρων αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Έτσι, οι στάσεις επαναφόρτισης γίνονται μικρότερες, πιο αποτελεσματικές και απόλυτα εναρμονισμένες με τον φυσικό ρυθμό ενός μεγάλου ταξιδιού.

Οι εκδόσεις E-TENSE διαθέτουν επίσης λειτουργία προετοιμασίας της μπαταρίας (Battery Preconditioning) πριν από την άφιξη σε ταχυφορτιστή, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας και τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις φόρτισης, ακόμη και σε απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

Η γκάμα E-TENSE περιλαμβάνει 3 εκδόσεις με ισχύ έως 375 ίππους και τετρακίνηση στην έκδοση AWD LONG RANGE, προσφέροντας επιδόσεις που συνδυάζονται ιδανικά με την ηρεμία, την ποιότητα κύλισης και την εκλεπτυσμένη οδηγική εμπειρία που χαρακτηρίζει κάθε μοντέλο της DS Automobiles.

Τα 100% ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης επωφελούνται από τη λειτουργία Boost για αύξηση της ισχύος όταν απαιτείται:

E-TENSE 230 hp (max. boost 260 hp) E-TENSE LONG RANGE 245 hp (max. boost 280 hp) E-TENSE AWD LONG RANGE 350 ίππων με τετρακίνηση (max. boost 375 hp)

HYBRID: Η αποδοτικότητα στην υπηρεσία της καθημερινότητας

Δίπλα στις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις E-TENSE, το νέο DS N°7 HYBRID 145 αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική πρόταση για όσους επιθυμούν να κάνουν το πρώτο τους βήμα στον κόσμο της εξηλεκτρισμένης κινητικότητας, χωρίς να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες.

Το νέο αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν νέας γενιάς υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, προσφέροντας ομαλή λειτουργία, άμεση απόκριση και υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Στις αστικές και περιαστικές μετακινήσεις, το νέο DS N°7 HYBRID μπορεί να κινηθεί έως και το 50% του χρόνου αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να απαιτείται εξωτερική φόρτιση, ανακτώντας ενέργεια κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα.

Με κατανάλωση καυσίμου από 5,3 l/100 km και εκπομπές CO₂ από μόλις 120 g/km, επιδόσεις που αποτελούν σημεία αναφοράς στην κατηγορία, το νέο DS N°7 HYBRID προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό οικονομίας, άνεσης και ευκολίας χρήσης.

Με μια ολοκληρωμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων κίνησης, από το αποδοτικό HYBRID έως τις κορυφαίες ηλεκτρικές εκδόσεις E-TENSE, το νέο DS N°7 ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες όσων αναζητούν ένα premium SUV, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης ή τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Προηγμένη τεχνολογία στην υπηρεσία της άνεσης και της ασφάλειας

Στο νέο DS N°7, κάθε τεχνολογία έχει σχεδιαστεί με έναν κοινό στόχο: να μειώνει το άγχος της οδήγησης και να επιτρέπει στον οδηγό να απολαμβάνει κάθε διαδρομή με μεγαλύτερη ηρεμία και αυτοπεποίθηση.

Η νέα γενιά του DS DRIVE ASSIST 2.0 προσφέρει προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης, υποστηρίζοντας τον οδηγό τόσο στις μεγάλες διαδρομές όσο και στην καθημερινή μετακίνηση. Παράλληλα, η ενεργή ανάρτηση DS ACTIVE SCAN SUSPENSION αναλύει συνεχώς το οδόστρωμα εμπρός από το όχημα και προετοιμάζει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία των αμορτισέρ, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα κύλισης και μοναδική άνεση για όλους τους επιβάτες.

Η προηγμένη τεχνολογία φωτισμού DS PIXELVISION με εμβέλεια ως 520 μέτρα προσαρμόζει δυναμικά τη δέσμη των προβολέων στις εκάστοτε συνθήκες, ενώ το DS NIGHT VISION ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια κατά τη νυχτερινή οδήγηση, ανιχνεύοντας πεζούς και ζώα σε απόσταση έως 300 μέτρα.

Το νέο DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες οδήγησης στο οπτικό πεδίο του οδηγού, δημιουργώντας την αίσθηση μιας επαυξημένης πραγματικότητας, ενώ το σύστημα πολυμέσων DS IRIS SYSTEM νέας γενιάς προσφέρει ακόμη πιο γρήγορη λειτουργία, φυσική αναγνώριση φωνής, ενσωμάτωση του ChatGPT και ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, σχεδιασμένο γύρω από τις ανάγκες του οδηγού.

Ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα

Η εμπειρία του νέου DS N°7 επεκτείνεται και πέρα από το ίδιο το όχημα, μέσα από ένα προηγμένο οικοσύστημα συνδεδεμένων υπηρεσιών που κάνει κάθε μετακίνηση ακόμη πιο εύκολη και αποδοτική.

Οι υπηρεσίες EV Routing και e-Routes υποστηρίζουν τον βέλτιστο προγραμματισμό των διαδρομών, ενώ οι λειτουργίες Plug & Charge κάνουν τη φόρτιση ακόμη πιο εύκολη και απρόσκοπτη, προσφέροντας πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια δίκτυα φόρτισης στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η λειτουργία Battery Preconditioning προετοιμάζει αυτόματα την μπαταρία πριν από την άφιξη σε σταθμό ταχείας φόρτισης, συμβάλλοντας στη βέλτιστη απόδοση της διαδικασίας φόρτισης, ενώ η λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load) επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία του οχήματος, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες χρήσης του νέου DS N°7.

Με το νέο DS N°7, η DS Automobiles εξελίσσει ακόμη περισσότερο τη δική της αντίληψη για το premium αυτοκίνητο. Ένα μοντέλο που συνδυάζει προηγμένη ηλεκτροκίνηση, τεχνολογία αιχμής και τη γαλλική τέχνη του ταξιδιού, δημιουργώντας μια εμπειρία όπου η άνεση, η αποδοτικότητα και η εκλεπτυσμένη αισθητική συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία.

Το νέο DS N°7 αναμένεται στην ελληνική αγορά το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Με διαστάσεις που προσεγγίζουν εκείνες της κατηγορίας D-SUV και τιμολογιακή τοποθέτηση στην «καρδιά» της κατηγορίας C-SUV, φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην premium αγορά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις, τον εξοπλισμό και τις τιμές που θα ισχύσουν στην Ελλάδα θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη της εμπορικής του διάθεσης.

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