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09.07.2026 14:00

Η MG αποκαλύπτει δύο νέα πρωτότυπα στο Goodwood Festival of Speed 2026

09.07.2026 14:00
First MG SUV with Highway NOA

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Η MG ανοίγει ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στη μακρόχρονη ιστορία της, παρουσιάζοντας στο Goodwood Festival of Speed 2026 δύο εντυπωσιακά πρωτότυπα μοντέλα που αποτυπώνουν τη μελλοντική κατεύθυνση της μάρκας. Με έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, την προηγμένη τεχνολογία και τη σπορ κληρονομιά της, η MG επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον δυναμικό της χαρακτήρα.

Το νέο MG GO! προσφέρει μια πρώτη ματιά στο μελλοντικό αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της κατηγορίας Β, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το 2027. Σχεδιασμένο από το MG Design Centre στο Λονδίνο, συνδυάζει μοντέρνα αισθητική, compact αναλογίες και σχεδιαστικές αναφορές σε εμβληματικά μοντέλα της μάρκας, όπως το MGB GT.

Στο ίδιο πνεύμα καινοτομίας, το MG Cyber Concept παρουσιάζει το όραμα της MG για ένα ηλεκτρικό SUV υψηλών επιδόσεων της κατηγορίας D. Με φουτουριστική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και έμφαση στην οδηγική απόλαυση, το πρωτότυπο μοντέλο εκφράζει τη νέα εποχή της MG στα εξηλεκτρισμένα οχήματα.

Παράλληλα, το MG Future Motion Show αναδεικνύει τις δυνατότητες της μάρκας στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτόνομης οδήγησης και της προηγμένης συνδεσιμότητας, μέσα από εντυπωσιακές επιδείξεις ρομποτικής τεχνολογίας.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου της MG έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα MGS9 PHEV, MG4 EV Urban, MG HS Plug-in Hybrid, MG ZS Hybrid+, MG IM5 και MG Cyberster, επιβεβαιώνοντας το εύρος και τη δυναμική της εξηλεκτρισμένης γκάμας της μάρκας.

Η παρουσία της MG ολοκληρώνεται με δυναμικές εμφανίσεις στη διάσημη ανάβαση του Goodwood, όπου τα MGS9 PHEV, MGS6 EV και MG Cyberster αναδεικνύουν στην πράξη τις επιδόσεις, την τεχνολογία και τον οδηγικό χαρακτήρα της νέας γενιάς εξηλεκτρισμένων μοντέλων της MG.

Ανακαλύψτε τη γκάμα μοντέλων και τις τεχνολογίες της MG στο https://mgmotor.gr/.

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