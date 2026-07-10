Βρετανία: Δολοφονημένη βρέθηκε η πρώην υπουργός Αν Γουίτικαμ – Η αστυνομία αναζητά έναν «λευκό άνδρα»

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Ως φόνο ερευνά η βρετανική αστυνομία τον θάνατο της 78χρονης πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της.

Η Γουίτικαμ ήταν μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων μεταξύ 1987-2010 και είχε αναλάβει διάφορα υφυπουργεία στην κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ.

«Η έρευνά μας είναι στα αρχικά στάδια, αλλά προχωρά με γρήγορο ρυθμό» ανέφερε η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης στην ανακοίνωσή της. «Αναπτύσσουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη και να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο, που πιστεύουμε ότι είναι ένας λευκός άνδρας».

Police treating Ann Widdecombe's death as murder and hunting for white male suspect after body found with serious injuries https://t.co/mQGmMLO5bn — BBC Breaking News (@BBCBreaking) July 10, 2026

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο σπίτι της Γουίτικαμ στο Ντάρμτουρ γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης. Η γυναίκα ήταν νεκρή και έφερε σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με το BBC, η Γουίτικαμ είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία streaming του καναλιού Talk TV την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, όπου μίλησε για τοακροδεξιό κόμμα Reform UK και τον ηγέτη του, τον Νάιτζελ Φάρατζ. Η ίδια ήταν ένθερμη υποστηρίκτρια του Brexit και το 2019 εξελέγη βουλευτής του κόμματος MEP του Φάρατζ. Το 2023 επανεντάχθηκε στο κόμμα, το οποίο στο μεταξύ μετονομάστηκε σε Reform UK και ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου του για θέματα μετανάστευσης και δικαιοσύνης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας της, η Γουίτικαμ ήταν γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της. Είχε αντιταχθεί στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων και στην εξίσωση της ηλικίας συγκατάθεσης για ομοφυλοφιλικές και ετεροφυλικές σχέσεις, ενώ υπερασπίστηκε επίσης την πολιτική να δένονται με χειροπέδες οι έγκυες κρατούμενες την ώρα του τοκετού, ώστε να μην δραπετεύσουν.

Είχε ασπαστεί τον Καθολικισμό και, μολονότι ήταν ανύπανδρη και δήλωνε ευθέως ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλικές σχέσεις, υπερασπιζόταν τις οικογενειακές αξίες. Αφού αποχώρησε από το κοινοβούλιο, εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό χορευτικό σόου “Strictly Come Dancing” το 2010. Παρά το άγαρμπο στυλ της και την κακή κριτική που δεχόταν από τους κριτές, ήταν δημοφιλής στους τηλεθεατές.

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, προέτρεψε τους πολίτες «να αποφεύγουν τις εικασίες και να αφήσουν την αστυνομική έρευνα να προχωρήσει», ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της Γουίτικαμ.

I am deeply saddened to hear of the death of Ann Widdecombe. The circumstances of her death are extremely distressing and my thoughts are with Ann's family and loved ones.



Ann's dedication to public service was decades long, and she was a true servant of her constituents.



I… — Shabana Mahmood MP (@ShabanaMahmood) July 10, 2026

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της και πριν ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τις έρευνες γύρω από τη δολοφονία της, πρώην συνάδελφοί της από το Συντηρητικό κόμμα και το Reform UK απέτισαν φόρο τιμής. Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η Γουίτικαμ ήταν «μια ηρωική Brexiteer και σπουδαία ομιλήτρια, που μπορούσε να οδηγήσει το ακροατήριο των Τόρις σε τέτοια έκσταση που ήταν δύσκολο να είσαι ο επόμενος ομιλητής στη σκηνή».

I am sad to hear about the loss of Ann Widdecombe, a heroic Brexiteer and a great speaker who could move Tory audiences to such ecstasy that she was a very hard act to follow. July 10, 2026

Δύο εν ενεργεία βουλευτές έχουν δολοφονηθεί στη Βρετανία την τελευταία δεκαετία. Η Εργατική Τζο Κοξ πυροβολήθηκε και μαχαιρώθηκε από έναν νεοναζιστή κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το Brexit, το 2016. Ο συντηρητικός Ντέιβιντ Άμες μαχαιρώθηκε το 2021 από έναν άνδρα που «εμπνεύστηκε» την πράξη του από το Ισλαμικό Κράτος.

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