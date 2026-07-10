Απίστευτο περιστατικό στην Εγνατία Οδό: Οδηγός φορτηγού καταγράφει μέσα σε λίγα μέτρα τρία αυτοκίνητα που κινούνταν ανάποδα (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σκηνές που θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, 9/7, στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το τελωνείο των Κήπων.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, ένας οδηγός φορτηγού ήρθε αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής του αντίκρισε μέσα σε λίγα μέτρα τρία οχήματα να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, πάνω στον αυτοκινητόδρομο όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες.

Το περιστατικό κατεγράφη καρέ-καρέ από την κάμερα που ήταν εγκατεστημένη στο παρμπρίζ της νταλίκας του επαγγελματία οδηγού.

Διαβάστε επίσης:

Σέρρες: Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι προσαγωγές για τη φωτιά στην Οινούσσα – Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά

Θεσσαλονίκη: «Το απορριμματοφόρο μας χτύπησε από πίσω», λέει ο πατέρας της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή της

Marfin: Συγκλονίζει επιζήσασα της τραγωδίας – «Θέλω να δικαστούν και να πεθάνουν στη φυλακή, για μία εβδομάδα ξέρναγε το σώμα μας αποκαΐδια» (Video)











