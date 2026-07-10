Ινδία: Οργή μετά τον βιασμό και τη δολοφονία 11χρονης – Εξαγριωμένο πλήθος λιντσάρει άνδρα, δεκάδες συλλήψεις (Video-Σκληρές εικόνες)

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Σκηνές ακραίας βίας καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας, μετά τον βιασμό και τη δολοφονία ενός 11χρονου κοριτσιού. Ένας άνδρας έπεσε θύμα λιντσαρίσματος από συγκεντρωμένο πλήθος, με τις εικόνες της επίθεσης να διαδίδονται ευρέως στο διαδίκτυο.

Η ινδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει στη σύλληψη δεκάδων ατόμων που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, οι οποίες συνοδεύτηκαν από περιστατικά βίας και καταστροφών.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ένας ημίγυμνος άνδρας, με δεμένα τα χέρια του με σχοινιά, να δέχεται επίθεση από ομάδα ανθρώπων. Οι συγκεντρωμένοι τον χτυπούν επανειλημμένα, ενώ εκείνος προσπαθεί να καλυφθεί και να προστατευτεί.

#WestBengal



Islamists mob lynched a innocent Hindu boy named Indrajit Mondal to death over suspicion in #Baruipur.



Indrajit Mondal was an auto driver. He was not connected to the brutal crime. But, Islamists mob dragged him out from his home and lynched him to death.



His… pic.twitter.com/skDYWm4NJz — Hindu Voice (@HinduVoice_in) July 8, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, οι διαδηλωτές προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων και πυρπόλησαν οχήματα μετά τον εντοπισμό της σορού του κοριτσιού σε λίμνη την Κυριακή, μία ημέρα μετά την εξαφάνισή του. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μπαρουιπούρ της Δυτικής Βεγγάλης, περίπου 30 χιλιόμετρα από την Καλκούτα.

«Έχουμε συλλάβει μέχρι στιγμής 35 άτομα για βία και βανδαλισμό… Άλλοι εμπλεκόμενοι αναγνωρίζονται μέσω πολλαπλών βίντεο που έγιναν viral», δήλωσε στο Reuters ο ανώτερος αστυνομικός του κρατιδίου Άρβιντ Κουμάρ Ανάντ.

Παράλληλα, οι Αρχές ανέφεραν ότι ένας από τους τέσσερις άνδρες που είχαν συλληφθεί για τον βιασμό και τη δολοφονία της 11χρονης σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά. Ο Πραμπχάς Μοντάλ, σύμφωνα με την αστυνομία, πυροβολήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν επιχείρησε να διαφύγει κατά τη μεταφορά του στον τόπο του εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας.

कोलकाता के बारुईपुर में 11 साल की मासूम रिमी खातून के साथ हुए जघन्य अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है और मुख्य आरोपियों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। इस घिनौनी वारदात का मुख्य मास्टरमाइंड आनंद सरदार है, जो पेशे से एक रिक्शा-वैन चालक है और… pic.twitter.com/mNKaIKTFcf July 7, 2026

Η μητέρα του υπόπτου δεν παρέλαβε τη σορό του

Η μητέρα του Μοντάλ αρνήθηκε να παραλάβει τη σορό του γιου της, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στο σπίτι επειδή ο ίδιος «δεν έκανε κάτι σωστό». «Για την αμαρτία που διέπραξε ο γιος μου έλαβε την τιμωρία του», είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ινδικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν, επικαλούμενα την οικογένεια ενός από τους άλλους υπόπτους, ότι ο συγγενής τους είναι αθώος και ότι συνελήφθη εξαιτίας λανθασμένης ταυτοποίησης. Δεν έχουν γίνει γνωστές δηλώσεις από τις οικογένειες των άλλων δύο ανδρών που έχουν συλληφθεί για τη φρικτή υπόθεση.

One of the accused in Baruipur rape, murder, Prabhas Mondal is encountered by WB police.



Sequence of events:

Showed location,led to others who did the crime.

Says Raja is Mastermind.

Today encountered.



His mom rightly refuses to accept his body.



But Can Raja be tracked now? pic.twitter.com/cZoiJ5iZbL — D (@Deb_livnletliv) July 8, 2026

Πολιτικές δεσμεύσεις για αυστηρή αντιμετώπιση των εγκλημάτων

Την ίδια ώρα, ο Σουβέντου Αντικάρι, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τοπικού πρωθυπουργού στη Δυτική Βεγγάλη μετά τη νίκη του κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στις κρατιδιακές εκλογές του Μαΐου, δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια» για όσους ευθύνονται για εγκλήματα όπως ο βιασμός και η βία, αλλά και για όσους επιτίθενται θανάσιμα σε «αθώους ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτε».

«Αυτή η νέα κυβέρνηση θα διώξει τέτοιους εγκληματίες εξαντλώντας κάθε περιθώριο νόμου και θα διασφαλίσει την απονομή δικαιοσύνης», δήλωσε ο Αντικάρι σε ανάρτησή του στο X.

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών στην Ινδία, παρά τις αυστηρότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν μετά τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία 22χρονης γυναίκας στο Δελχί το 2012, γεγονός που είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τέσσερις άνδρες που είχαν καταδικαστεί για εκείνη την υπόθεση εκτελέστηκαν διά απαγχονισμού.

Η Δυτική Βεγγάλη είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής το 2024, μετά τον βιασμό και τη δολοφονία μιας ασκούμενης γιατρού στο Ιατρικό Κολλέγιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο RG Kar της Καλκούτας. Το έγκλημα είχε προκαλέσει κύμα διαμαρτυριών σε ολόκληρη την Ινδία με επίκεντρο την ασφάλεια των γυναικών.

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