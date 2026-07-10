ΗΠΑ: Ακόμη ένας θάνατος από πυρά της ICE – Νεκρός 52χρονος Μεξικανός στο Χιούστον που πήγαινε στη δουλειά του (Photos/Video)

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Ένας 52χρονος Μεξικανός έχασε τη ζωή του στο Χιούστον των ΗΠΑ, όταν στέλεχος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) τον πυροβόλησε κατά τη διάρκεια ελέγχου τροχαίας την Τρίτη, 7/7. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) ανέφερε ότι ο 52χρονος Lorenzo Salgado Araujo δεν ήταν ο στόχος της επιχείρησης, αλλά το όχημά του έμοιαζε με εκείνο που είχαν υπό παρακολούθηση οι Αρχές.

Ο Salgado οδηγούσε προς την εργασία του μαζί με τρεις συναδέλφους του, όταν περίπου στις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα) ακινητοποιήθηκε σε έλεγχο. Λίγο αργότερα τραυματίστηκε θανάσιμα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Το DHS ανέφερε την Πέμπτη, 9/7, ότι η επιχείρηση ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό «ενός λευκού φορτηγού με ένα άτομο που έμοιαζε με τον στόχο» της έρευνας. Σύμφωνα με την εκδοχή του υπουργείου, πράκτορες είχαν παρατηρήσει εβδομάδες νωρίτερα δύο λευκά φορτηγάκια σε διεύθυνση που είχε τεθεί υπό παρακολούθηση και, όταν επέστρεψαν στην περιοχή την Τρίτη, εντόπισαν «ένα λευκό φορτηγάκι με ένα άτομο που έμοιαζε με τον ύποπτο» και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχο.

The man fatally shot during a traffic stop by an Immigration and Customs Enforcement officer in Houston this week was not the original target of the immigration enforcement operation, a Department of Homeland Security official told ABC News. https://t.co/jHQkkBBQF4 pic.twitter.com/wsg0tNSZcB — Action News on 6abc (@6abc) July 10, 2026

Οι πράκτορες της ICE που συμμετείχαν στο περιστατικό δεν έφεραν κάμερες σώματος, ενώ μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα βίντεο ή φωτογραφικό υλικό από τον πυροβολισμό.

Η οικογένεια του Salgado αναφέρει ότι εργαζόταν ως οικοδόμος για περίπου 30 χρόνια στην περιοχή του Χιούστον, αφού είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ χωρίς έγγραφα. Όπως σημειώνουν οι συγγενείς του, δεν είχε ποινικό παρελθόν και βρισκόταν κοντά στην απόκτηση άδειας εργασίας.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή του την Τρίτη, το DHS, που έχει την εποπτεία της ICE, υποστήριξε ότι οι πράκτορες «προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο οχήματος στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης επιβολής του νόμου με σκοπό τη σύλληψη ενός παράνομου αλλοδαπού». Το υπουργείο ισχυρίστηκε ότι ο Salgado «προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη» και χτύπησε με το όχημά του όχημα της ICE, γεγονός που οδήγησε τον πράκτορα να «πυροβολήσει με το όπλο του σε αυτοάμυνα». Ο 52χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο γιος του τον αναγνώρισε σε βίντεο στα social media

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, 8/7, ο γιος του 52χρονου, Ronaldo, εμφανίστηκε κρατώντας μια κορνίζα με τη φωτογραφία του πατέρα του και μίλησε συγκινημένος για έναν άνθρωπο που, όπως είπε, ήταν ειρηνικός και αφιέρωσε τη ζωή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ίδιος περιέγραψε τον πατέρα του ως έναν άνθρωπο που «αφιέρωσε τη ζωή του στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προσφέρει στην οικογένειά του το αμερικανικό όνειρο». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Salgado βρισκόταν στη διαδικασία νομιμοποίησης της παραμονής του στις ΗΠΑ και ήταν πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Ο Ronaldo ζήτησε «πλήρη έρευνα» για τον θάνατο του πατέρα του, εξηγώντας ότι πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και στο οποίο φαινόταν ο Salgado πεσμένος στο έδαφος, δίπλα στο λευκό φορτηγάκι του.

«Τον αναγνώρισα αμέσως, όχι από την εμφάνισή του, αλλά από τη φωνή του, που φώναζε για βοήθεια, καθώς βρισκόταν ξαπλωμένος στο δρόμο, αιμορραγώντας», είπε, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος.

The family of Lorenzo Salgado Araujo, a Mexican national fatally shot by an ICE agent in Houston, is demanding a full investigation, with his son Ronaldo saying 'he did not deserve to die' after ICE claimed the shooting was self-defense https://t.co/PBy44e8gPT pic.twitter.com/3AqUmAnKNP July 8, 2026

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ενωμένων Λατινοαμερικανών Πολιτών, Ρόμαν Παλομάρες, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι Αρχές την υπόθεση.

«Είναι αντιαμερικανικό να χρησιμοποιείται θανατηφόρα βία εναντίον ενός ανθρώπου και στη συνέχεια να κρύβονται τα αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε. «Για πάρα πολύ καιρό, παρακολουθούμε να κηρύσσεται “ανοιχτή κυνηγετική περίοδος” εναντίον των Λατινοαμερικανών και των μειονοτικών κοινοτήτων, με το πρόσχημα της δημόσιας ασφάλειας», πρόσθεσε.

Διαδηλώσεις στο Χιούστον με αίτημα την απομάκρυνση της ICE

Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Χιούστον την Τετάρτη, 8/7, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο του Salgado και ζητώντας την απομάκρυνση της ICE από την πόλη, σύμφωνα με το Reuters.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν μεξικανικές σημαίες και πανό με μηνύματα όπως «Σταθείτε στο πλευρό των μεταναστών» και «Η ICE λιώνει στο Τέξας», ενώ φώναζαν το σύνθημα «ICE μακριά από το Χιούστον».

More than a thousand protesters chanting ‘ICE out of Houston’ marched near the spot where a US ICE officer fatally shot a man driving to work, the latest in a spate of lethal encounters from increasing deportation raids nationwide https://t.co/bkQqeJQuuY pic.twitter.com/GApbuTXDoj — Reuters (@Reuters) July 9, 2026

Αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και έφιπποι, ρύθμισαν την κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το σημείο του περιστατικού και παρακολούθησαν την πορεία, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς επεισόδια.

«Νιώθω συντετριμμένη όχι μόνο για τον Lorenzo, αλλά και για την οικογένειά του και για όλους μας, γιατί, ειλικρινά, θα μπορούσε να ήταν οποιοσδήποτε από εμάς», δήλωσε μια 18χρονη φοιτήτρια και πρόσθεσε: «Η μαμά μου πηγαίνει κυριολεκτικά για ψώνια στο Dollar Store απέναντι από το σημείο όπου σκοτώθηκε. Οπότε, αν σκεφτείς ότι θα μπορούσε να ήταν η μαμά μου ή, κυριολεκτικά, οποιοσδήποτε από εμάς».

Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν ανεξάρτητη διερεύνηση της υπόθεσης

Τέσσερις Δημοκρατικοί βουλευτές κάλεσαν σε ανεξάρτητη έρευνα για τον θάνατο του Salgado. Σε επιστολή τους προς το DHS, οι Σίλβια Γκαρσία, Αλ Γκριν, Λίζι Φλέτσερ και Κρίστιαν Μενέφ ανέφεραν ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που πράκτορες της ICE έχουν χρησιμοποιήσει περιττή, θανατηφόρα βία».

Οι βουλευτές ζήτησαν από τον επικεφαλής του DHS, γερουσιαστή Μάρκγουεϊν Μούλιν, να λάβει υπόψη προηγούμενες υποθέσεις, όπως εκείνες της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, δύο Αμερικανών πολιτών που σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Για τον πυροβολισμό του Salgado, σημείωσαν ότι «αντί για απαντήσεις και λογοδοσία, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και η ICE εξέδωσαν μια δήλωση που επαναλαμβάνει τις ίδιες ιστορίες που έχουμε ακούσει και πριν, ισχυριζόμενοι ότι υπήρξε απόπειρα διαφυγής από τη σύλληψη, χρήση οχήματος ως όπλου και ότι ο θανατηφόρος πυροβολισμός ήταν αποτέλεσμα αυτοάμυνας».

Το Μεξικό προχωρά σε ποινικές καταγγελίες για θανάτους που συνδέονται με την ICE

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει ποινικές καταγγελίες στις ΗΠΑ για τους θανάτους πολιτών της που βρίσκονταν υπό αμερικανική κράτηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μεξικού, Ρομπέρτο Βελάσκο, δήλωσε ότι 14 Μεξικανοί έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν υπό την επιτήρηση της ICE, ενώ ακόμη τρεις πέθαναν κατά τη διάρκεια «επιχειρήσεων σύλληψης» της υπηρεσίας.

Ο Βελάσκο ανέφερε ότι έλαβε εντολή από την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, να προχωρήσει στις καταγγελίες, με στόχο οι θάνατοι Μεξικανών που σημειώθηκαν υπό την επιτήρηση της ICE ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεών της να εξεταστούν ως «ποινικές υποθέσεις».

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