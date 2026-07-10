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10.07.2026 21:27

Axios: Εξετάζεται νέος κύκλος επαφών ΗΠΑ-Ιράν την επόμενη εβδομάδα στην Ελβετία

10.07.2026 21:27
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Νέα προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς σύμφωνα με το Axios οι δύο πλευρές ενδέχεται να πραγματοποιήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ότι η εκεχειρία «έχει τελειώσει», με τον Αμερικανό πρόεδρο να εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός για το κατά πόσο οι συνομιλίες με την Τεχεράνη μπορούν να καταλήξουν σε μια αξιόπιστη συμφωνία. Ωστόσο, είχε επίσης δηλώσει, ότι οι διαπραγματευτές θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις επαφές με την ιρανική πλευρά.

Πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις δήλωσε στο Axios ότι προγραμματίζεται, πιθανότατα στην Ελβετία, νέα συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διαπραγματευτών μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποκλιμάκωση, ομάδα διαπραγματευτών από το Κατάρ ταξίδεψε την Παρασκευή, 10/7, στο Ιράν, σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση της αποστολής, στόχος των επαφών είναι η μείωση της έντασης και η διαμόρφωση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών. Ο ίδιος διπλωμάτης σημείωσε ότι «είναι σαφές πως και οι δύο πλευρές θέλουν να επιστρέψουν στο μνημόνιο κατανόησης».

Την ίδια ώρα, Αίγυπτος και Κατάρ κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις τους, όπως δήλωσε σήμερα το Κάιρο.

Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι και ο Καταριανός ομόλογός του Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι προέτρεψαν «όλες τις πλευρές να επιλέξουν την οδό της διπλωματίας και του διαλόγου και να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις», σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν», προειδοποιεί ο Γκαλιμπάφ

Ο πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών «δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν», προειδοποίησε εν τω μεταξύ ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

«Το να τεθεί τέλος στον πόλεμο είναι μια προτεραιότητα για τις χώρες του κόσμου, αλλά ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ότι η αναμέτρηση αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ με μια παράδοση του Ιράν», δήλωσε, ενώ οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν αυτή την εβδομάδα μεταξύ της χώρας του και των ΗΠΑ στον Κόλπο.

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