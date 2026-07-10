Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Βέλγιο 1-1 – Live ο προημιτελικός στο Λος Άντζελες

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ΗΙσπανία και τοΒέλγιο μονομαχούν στο Λος Άντζελες για μια θέση στα ημιτελικά του φετινού Μουντιάλ. Όποια ομάδα προκριθεί, θα βρει απέναντί της τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ.
Live η εξέλιξη του σκορ:
1-1 Ισοφαρίζει το Βέλγιο στο 41′ με τον Ντεκεταλάρε
Γκολ 1-0 η Ισπανία με τον Φαμπιάν Ρουίθ στο 30′
1′ Σέντρα στο ματς
Οι ενδεκάδες:
Η ενδεκάδα της Ισπανίας: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Όλμο, Γιαμάλ, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ
Η ενδεκάδα του Βελγίου: Κουρτουά, Καστάν, Μέχελε, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ, Ρασκέν, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Ντοκού, Τροσάρ, Ντε Κέτελαρε
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