Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Βέλγιο 1-1 – Live ο προημιτελικός στο Λος Άντζελες

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ΗΙσπανία και τοΒέλγιο μονομαχούν στο Λος Άντζελες για μια θέση στα ημιτελικά του φετινού Μουντιάλ. Όποια ομάδα προκριθεί, θα βρει απέναντί της τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ.

Live η εξέλιξη του σκορ:

1-1 Ισοφαρίζει το Βέλγιο στο 41′ με τον Ντεκεταλάρε

Γκολ 1-0 η Ισπανία με τον Φαμπιάν Ρουίθ στο 30′

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες:

Η ενδεκάδα της Ισπανίας: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Όλμο, Γιαμάλ, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ

Η ενδεκάδα του Βελγίου: Κουρτουά, Καστάν, Μέχελε, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ, Ρασκέν, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Ντοκού, Τροσάρ, Ντε Κέτελαρε

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