Τεντόγλου: Παγκόσμια κορυφαία επίδοση με 8,61 μ. στο Diamond League του Μονακό – Τρίτη η Τζένγκο στον ακοντισμό (Videos)

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Σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση εμφανίστηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, όπου κυριάρχησε με άλμα στα 8,61 μέτρα, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και την κορυφαία στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Πολύ καλή παρουσία πραγματοποίησε και η Ελίνα Τζένγκο, η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση στον ακοντισμό με 58,20 μέτρα.

Τέσσερα άλματα πάνω από τα 8,48 μέτρα

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέβαλε τον δικό του νόμο στο Diamond League του Μονακό, σε έναν αγώνα μήκους που, βάσει των συμμετοχών, θύμιζε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε τέσσερα άλματα από τα 8,48 μέτρα και πάνω, ολοκληρώνοντας έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας του σε επίπεδο συνολικών προσπαθειών.

Το κορυφαίο άλμα του μετρήθηκε στα 8,61 μέτρα, με άνεμο -0,9 μ./δευτ., επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας του και τον τοποθετεί στην πρώτη θέση των φετινών παγκόσμιων καταλόγων στο αγώνισμα.

Δυναμικό ξεκίνημα με 8,48 και 8,52 μέτρα

Ο Τεντόγλου μπήκε δυναμικά στον αγώνα, καταγράφοντας στην πρώτη προσπάθειά του 8,48 μέτρα, με άνεμο -0,3 μ./δευτ. και περιθώριο οκτώ εκατοστών στη βαλβίδα.

Στη δεύτερη προσπάθειά του προσγειώθηκε στα 8,52 μέτρα, με άνεμο -0,9 μ./δευτ., πατώντας εννέα εκατοστά μακριά από το όριο του έγκυρου άλματος. Εκείνη τη στιγμή, η επίδοση αποτελούσε την κορυφαία στον κόσμο για τη φετινή χρονιά και ήταν η μεγαλύτερη πτήση του από τον τελικό της Ρώμης το 2024.

Εξαιρετική ήταν και η τρίτη προσπάθειά του, η οποία μετρήθηκε στα 8,34 μέτρα, με άνεμο -0,1 μ./δευτ.

Το καλύτερο άλμα στον τελικό γύρο

Στην τέταρτη προσπάθειά του ο Τεντόγλου πήρε μεγαλύτερο ρίσκο, με αποτέλεσμα το άλμα του να είναι άκυρο. Επανήλθε, ωστόσο, στις μεγάλες επιδόσεις στην πέμπτη προσπάθεια, φτάνοντας στα 8,49 μέτρα, με άνεμο 0,2 μ./δευτ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κράτησε το καλύτερο για τον έκτο και τελευταίο γύρο. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα στη φορά του, πάτησε μόλις ένα εκατοστό μακριά από το όριο του έγκυρου και προσγειώθηκε στα 8,61 μέτρα, σε συνθήκες άπνοιας.

Η επίδοση αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη της καριέρας του, η κορυφαία φετινή στον κόσμο και το μεγαλύτερο άλμα που έχει σημειώσει σε μη υπερυψωμένο διάδρομο.

Παράλληλα, ο αγώνας στο Μονακό ήταν ο καλύτερος της καριέρας του ως προς το σύνολο των προσπαθειών του, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Υψηλού επιπέδου ο τελικός του μήκους

Ο αγώνας του μήκους ήταν ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, με σημαντικές επιδόσεις από αρκετούς αθλητές.

Ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίνοκ κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 8,39 μέτρα, ενώ ο Κουβανός Χόρχε Οντελίν ακολούθησε με 8,38 μέτρα.

Ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ πέτυχε 8,36 μέτρα και ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ 8,32 μέτρα.

Ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι, στην επιστροφή του στους αγώνες έπειτα από τραυματισμό, κατέλαβε την όγδοη θέση με επίδοση 8,01 μέτρα.

Ανεβασμένη η Ελίνα Τζένγκο

Σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις της στη φετινή σειρά αγώνων Diamond League παρουσιάστηκε η Ελίνα Τζένγκο στο Μονακό.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε νωθρά, με βολή στα 54,88 μέτρα, αλλά στη δεύτερη προσπάθειά της ανέβηκε στα 56,66 μέτρα, επίδοση που, όπως αποδείχθηκε, της εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη οκτάδα.

Η τρίτη προσπάθειά της ήταν άκυρη, ενώ στην τέταρτη βολή της έστειλε το ακόντιο στα 58,20 μέτρα, πολύ κοντά στο φετινό ατομικό της ρεκόρ, το οποίο είναι 58,37 μέτρα.

Τρίτη θέση με 58,20 μέτρα

Η πέμπτη προσπάθεια της Τζένγκο ήταν άκυρη, ωστόσο τα 58,20 μέτρα αποδείχθηκαν αρκετά για να τη φέρουν στην τρίτη θέση και να της δώσουν το δικαίωμα για έκτη βολή.

Στην τελευταία της προσπάθεια σημείωσε 57,91 μέτρα και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση.

Νικήτρια αναδείχθηκε η αποκάλυψη της φετινής σεζόν, η Κινέζα Ζιγί Γιαν, η οποία έστειλε το ακόντιο στα 68,75 μέτρα στην τελευταία της προσπάθεια.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Σέρβα Αντριάνα Βίλαγκος, η οποία σημείωσε 63,18 μέτρα με την πρώτη της βολή.

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