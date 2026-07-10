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10.07.2026 20:22

Για πάντα στον Ολυμπιακό ο Παπανικολάου, ανανέωσε έως το 2028

10.07.2026 20:22
Kostas-Papanikolaou

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Για πάντα Ολυμπιακός για πάντα ερυθρόλευκος θα μείνει ο Κώστας Παπανικολάου. 

Η διαφορές που υπήρχαν για το συμβόλαιο του ξεπεράστηκαν, με τον αρχηγό των Πειραιωτών ανανέωνει έως το 2028.

Ο Ολυμπιακός τονίζει ότι με τον Κώστα Παπανικολάου «μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, πίστη, επιμονή και αδιάκοπη προσπάθεια. Μια διαδρομή που μας οδήγησε σε σπουδαίες επιτυχίες και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ακόμη περισσότερες».

«Δεν είναι μόνο ο αρχηγός της ομάδας μας. Είναι ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστική του συνέπεια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού .Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας που έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές στον σύλλογο. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία, συνεχίζουμε μαζί, με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες», συμπληρώνει. 

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Κώστα Παπανικολάου διετούς διάρκειας.

Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολαίου. Συνεργασίες που χτίζονται με τον χρόνο, βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή επιθυμία για διαρκή εξέλιξη και νέες επιτυχίες. Μια τέτοια συνεργασία είναι αυτή με τον Κώστα Παπανικολάου.

Με τον αρχηγό μας μάς ενώνουν πολλά περισσότερα από τους τίτλους. Μαζί έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές και έχουμε κατακτήσει τρεις Ευρωλίγκες (2012, 2013, 2026), έξι Πρωταθλήματα Ελλάδας (2012, 2016, 2022, 2023, 2025, 2026), πέντε Κύπελλα Ελλάδας (2010, 2011, 2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup Ελλάδας (2022, 2023, 2024, 2025).

Πάνω απ’ όλα, όμως, μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, πίστη, επιμονή και αδιάκοπη προσπάθεια. Μια διαδρομή που μας οδήγησε σε σπουδαίες επιτυχίες και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ακόμη περισσότερες.

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν είναι μόνο ο αρχηγός της ομάδας μας. Είναι ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστική του συνέπεια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας που έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές στον σύλλογο. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία, συνεχίζουμε μαζί, με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες!».

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