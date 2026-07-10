Βαρύ πένθος στον ΠΑΟΚ για τον θάνατο της ποδοσφαιρίστριας Άννας-Μαρίας Πανταζώνη σε τροχαίο με απορριματοφόρο – Πώς συνέβη το δυστύχημα

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Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, Άννα-Μαρία Πανταζώνη, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 12.00 στους κόμβους Νεάπολης και Επταπυργίου η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο τού δήμου Θεσσαλονίκης, υπό συνθήκες που ερευνώνται. Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο και να προσκρούσει στο μεταλλικό στηθαίο στην άκρη του δρόμου.

Η ανήλικη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

Η Άννα-Μαρία Πανταζώνη έπαιζε στην ομάδα ΠΑΟΚ Β’ του ποδοσφαίρου γυναικών.

Η νεαρή αθλήτρια συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, με τον Α.Σ. ΠΑΟΚ να εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλειά της.

ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι Άννα Μαρία»

Ο σύλλογος την αποχαιρέτησε με ανακοίνωση του «η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον σύλλογο».

Ως φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

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