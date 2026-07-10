search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 17:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 16:45

Βαρύ πένθος στον ΠΑΟΚ για τον θάνατο της ποδοσφαιρίστριας Άννας-Μαρίας Πανταζώνη σε τροχαίο με απορριματοφόρο – Πώς συνέβη το δυστύχημα

10.07.2026 16:45
PAOK

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, Άννα-Μαρία Πανταζώνη, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 12.00  στους κόμβους Νεάπολης και Επταπυργίου η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο τού δήμου Θεσσαλονίκης, υπό συνθήκες που ερευνώνται. Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο και να προσκρούσει στο μεταλλικό στηθαίο στην άκρη του δρόμου.

Η ανήλικη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

Η Άννα-Μαρία  Πανταζώνη έπαιζε στην ομάδα ΠΑΟΚ Β’ του ποδοσφαίρου γυναικών.

Η νεαρή αθλήτρια συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, με τον Α.Σ. ΠΑΟΚ να εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλειά της.

ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι Άννα Μαρία»

Ο σύλλογος την αποχαιρέτησε με ανακοίνωση του «η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον σύλλογο».

Ως φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

  • Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.
  • Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.
  • Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.
  • Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας. 

Διαβάστε επίσης

Άργος: Πήραν νέα 24ωρη προθεσμία οι αστυνομικοί για τις 13 σφαίρες στον 20χρονο – Εφιαλτικές αποκαλύψεις, θυελλώδεις αντιδράσεις  

Marfin: Τα στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομία, «δένουν» τους συλληφθέντες

Βάγια Νέστορα: Τα τρία «αποτυπώματα» που οδήγησαν στις συλλήψεις – Το σπίτι, οι παρακολουθήσεις και το… γειτονικό σπίτι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANTHONY HOPKINS
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Νέα καριέρα στα 88 για τον Άντονι Χόπκινς: Κυκλοφορεί άλμπουμ ως συνθέτης κλασικής μουσικής

TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist

depression
ΥΓΕΙΑ

Πάνω από 490 έφηβοι με αυτοκτονική συμπεριφορά ζήτησαν υποστήριξη από το Χαμόγελο του Παιδιού: Η μαρτυρία του πατέρα της 16χρονης Λυδίας που έβαλε τέλος στη ζωή της

xrisoxoidis kriti – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Marfin και υπόθεση Νέστορα: Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικάει

revolutionary_guards_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θέλει το Ισραήλ να εμπλακεί στις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου - Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 17:16
ANTHONY HOPKINS
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Νέα καριέρα στα 88 για τον Άντονι Χόπκινς: Κυκλοφορεί άλμπουμ ως συνθέτης κλασικής μουσικής

TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist

depression
ΥΓΕΙΑ

Πάνω από 490 έφηβοι με αυτοκτονική συμπεριφορά ζήτησαν υποστήριξη από το Χαμόγελο του Παιδιού: Η μαρτυρία του πατέρα της 16χρονης Λυδίας που έβαλε τέλος στη ζωή της

1 / 3