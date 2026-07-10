Ο Τζάστιν Τριντό… λικνίζεται με τους χορευτές της Κέιτι Πέρι και το σχετικό βίντεο γίνεται viral

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Με τους χορευτές της αγαπημένης του Κέιτι Πέρι ενώθηκε ο Τζάστιν Τριντό και τους… συνόδευσε στον χορό τους για χάρη ενός βίντεο της τραγουδίστριας.

Συγκεκριμένα, ο πρώην Καναδός πρωθυπουργός, όπως φαίνεται σε ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram, την ώρα που εκείνη τραβούσε ένα βίντεο για να προωθήσει το τραγούδι της «Watch it burn», μαζί με την ομάδα της, αποφάσισε να τους ακολουθήσει και άρχισε να χοροπηδά όπως και εκείνοι, προκαλώντας ένα χαμόγελο στο πρόσωπο της αγαπημένης του.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral στα social media, με την Κέιτι Πέρι να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της με χιούμορ: «Αρχαία κείμενα λένε ότι αν χορέψεις αυτό το τραγούδι θα έχεις 1.000 χρόνια καλής τύχης».

Ο Τζάστιν Τριντό, από τότε που έγινε ζευγάρι με την Κέιτι Πέρι απαθανατίζεται σε πιο χαλαρές πόζες και συχνά πυκνά φιγουράρει στα social media.

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