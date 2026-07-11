Μουντιάλ 2026: Αγγλία – Νορβηγία και Αργεντινή – Ελβετία απόψε για δύο θέσεις στα ημιτελικά  

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Προημιτελική δράση με άρωμα… τελικού περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, καθώς δύο από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια της φάσης των «8» διεκδικούν τα τελευταία εισιτήρια για τα ημιτελικά. Η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία, ενώ λίγες ώρες αργότερα η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή κοντράρεται με την πάντα υπολογίσιμη Ελβετία.

Η ομάδα που θα προκριθεί από το πρώτο ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο ημιτελικό τον νικητή του αγώνα Αργεντινή – Ελβετία, ενώ στο άλλο ζευγάρι των «4» έχουν ήδη προκριθεί η Γαλλία και η Ισπανία, μετά τις νίκες τους επί του Μαρόκου και του Βελγίου αντίστοιχα.

Το πρώτο χρονικά παιχνίδι διεξάγεται ακριβώς τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία του Τόμας Τούχελ καλείται να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Η Νορβηγία έφτασε στα προημιτελικά πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρνουά, αποκλείοντας τη Βραζιλία, και πλέον ονειρεύεται την πρώτη της συμμετοχή σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η «μονομαχία» των δύο κορυφαίων σκόρερ, του Έρλινγκ Χάαλαντ και του Χάρι Κέιν, σε μία αναμέτρηση που υπόσχεται ένταση και υψηλό ρυθμό.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Arrowhead Stadium του Κάνσας Σίτι, όπου η Αργεντινή θα επιδιώξει να συνεχίσει την πορεία υπεράσπισης του τίτλου της απέναντι στην εξαιρετικά οργανωμένη Ελβετία. Η «αλμπισελέστε», με ηγέτη τον Λιονέλ Μέσι, έφτασε στα προημιτελικά αποκλείοντας την Αίγυπτο, ενώ οι Ελβετοί απέδειξαν για ακόμη μία φορά τη σκληράδα και την αποτελεσματικότητά τους, αφήνοντας εκτός συνέχειας την Κολομβία στη διαδικασία των πέναλτι. Η αναμέτρηση αναμένεται να αποτελέσει σύγκρουση δύο διαφορετικών ποδοσφαιρικών φιλοσοφιών, με την Αργεντινή να στηρίζεται στην ποιότητα των επιθετικών της και την Ελβετία στην αμυντική της συνοχή και την τακτική πειθαρχία.

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