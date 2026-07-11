Αργεντινή – Ελβετία: Ο Μέσι οδηγεί την «αλμπισελέστε» απέναντι στην πιο σκληροτράχηλη έκπληξη του Μουντιάλ

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Με στόχο την επιστροφή στα ημιτελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αργεντινή αντιμετωπίζει το βράδυ του Σαββάτου την εξαιρετικά μαχητική Ελβετία, στον τελευταίο προημιτελικό του Μουντιάλ 2026. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο AT&T Stadium του Άρλινγκτον (Ντάλας, Τέξας), με ώρα έναρξης τις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ.

Η «αλμπισελέστε» του Λιονέλ Σκαλόνι θεωρείται το ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση. Η εμπειρία, η ποιότητα και η προσωπικότητα των παικτών της την κατατάσσουν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, όμως απέναντί της βρίσκεται μία Ελβετία που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυσκολοκατάβλητες ομάδες της διοργάνωσης και απέδειξε ότι μπορεί να επιβιώνει ακόμη και στα πιο απαιτητικά παιχνίδια.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται φυσικά στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί τον ηγέτη και την κινητήρια δύναμη της Αργεντινής. Δίπλα του, οι Χουλιάν Άλβαρες, Έντσο Φερνάντες, Αλέξις Μακ Άλιστερ και Κριστιάν Ρομέρο συνθέτουν έναν κορμό γεμάτο ποιότητα, ισορροπία και προσωπικότητα. Η Αργεντινή βασίζεται στην κατοχή της μπάλας, στην κυκλοφορία και στις συνεργασίες γύρω από τον Μέσι, ενώ διαθέτει την εμπειρία να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Η αργεντίνικη υπομονή και το ελβετικό «τείχος»

Η Ελβετία στηρίζεται στη συλλογική λειτουργία και στην εξαιρετική αμυντική της οργάνωση. Οι Γκρανίτ Τζάκα, Μανουέλ Ακάντζι, Ρικάρντο Ροντρίγκες και Νταν Εντόι αποτελούν τους βασικούς πυλώνες μιας ομάδας που δεν εντυπωσιάζει με θέαμα, αλλά δύσκολα αφήνει χώρους στους αντιπάλους. Οι Ελβετοί πιέζουν σωστά, αμύνονται με πειθαρχία και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν στην αντεπίθεση ή στις στατικές φάσεις.

Η πορεία των δύο ομάδων μέχρι τους «8» επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα τους. Η Αργεντινή απέκλεισε αρχικά το Πράσινο Ακρωτήρι με 3-2 σε ένα χορταστικό παιχνίδι και στη συνέχεια λύγισε την Αίγυπτο, επίσης με 3-2, δείχνοντας τεράστια επιθετική ποιότητα αλλά και ορισμένες αμυντικές αδυναμίες. Αντίθετα, η Ελβετία ακολούθησε τον δικό της δρόμο: νίκησε 2-0 την Αλγερία στη φάση των «32» και στους «16» απέκλεισε την Κολομβία στη διαδικασία των πέναλτι (0-0, 4-3 πέν.), σε έναν αγώνα όπου απέδειξε για ακόμη μία φορά την ψυχραιμία και τη συνοχή της.

Η προϊστορία των δύο χωρών είναι περιορισμένη, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η πιο χαρακτηριστική τους συνάντηση σε μεγάλη διοργάνωση ήταν στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, όταν η Αργεντινή προκρίθηκε με το γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία στην παράταση (1-0). Έκτοτε, οι δύο ομάδες δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε επίσημο αγώνα μεγάλης διοργάνωσης.

Το μεγάλο ερώτημα του προημιτελικού είναι αν η Ελβετία θα καταφέρει να περιορίσει τον Μέσι και να οδηγήσει το παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο. Αν ο αγώνας ανοίξει και αποκτήσει γρήγορο ρυθμό, η Αργεντινή διαθέτει περισσότερη ποιότητα και λύσεις. Αν όμως οι Ελβετοί επιβάλουν το σκληρό, πειθαρχημένο παιχνίδι τους, τότε δεν αποκλείεται να οδηγήσουν ακόμη ένα φαβορί στα όριά του και να διεκδικήσουν μία ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά.

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