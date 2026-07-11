Λένα Ουζουνίδου στο topontiki.gr: Η «Λυσιστράτη» του Κραουνάκη είναι μια ιστορική παράσταση – Θα «πολεμήσω» για όλα τα παιδιά του κόσμου (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Τα λέμε όλα» με τη Λένα Ουζουνίδου, τη νέα «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη που έκλεψε την παράσταση πριν από έναν μήνα στο Ηρώδειο και επανέρχεται στις 15 Ιουλίου στο δημοτικό θέατρο Λυκαβηττού. Η ίδια την περιγράφει ως μια παράσταση-κατάθεση ψυχής που θα μείνει στην ιστορία, χωρίς να κρύβει την εκτίμηση και τον σεβασμό της για τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον θαυμασμό της για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο μεταφέρει το έργο από την εποχή του Αριστοφάνη στο σήμερα. Το έργο οδήγησε τη συζήτησή μας στη γυναίκα, τον πόλεμο και την ειρήνη, την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές, τη μητρότητα.

Μας εκμυστηρεύεται ότι παρότι δεν λαχτάρησε να γίνει μητέρα γιατί το μυαλό της είναι στο ότι είναι ακόμη παιδί, κουβαλά έντονο το ένστικτο της φροντίδας και της αγάπης προς τους ανθρώπους. Αναφέρεται με συγκίνηση στη σειρά «Σέρρες» και στις μητέρες που της εκμυστηρεύτηκαν τις προσωπικές τους ιστορίες, τη συνειδητοποίηση ότι η αποδοχή των παιδιών είναι η μόνη στάση που έχει πραγματική αξία. Όσο για τις δικές της, προσωπικές αξίες, αυτές διαμορφώθηκαν μεγαλώνοντας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως αυτή της Κομοτηνής.

Δεν κρύβει την ανησυχία της για την άνοδο του νεοσυντηρητισμού, τη διάχυτη βία και τον φόβο που, όπως λέει, κάνει την κοινωνία πιο αδιάφορη μπροστά στην αδικία. Δυσανασχετεί με τα στερεότυπα που εξακολουθούν να κυριαρχούν στην ελληνική τηλεόραση και στέκεται στην ανάγκη να σπάσουν. Όπως αυτά που θέλουν γυναίκες της ηλικίας της και με το παρουσιαστικό της μόνο για τον ρόλο της μάνας.

Μερικά από όλα όσα είπε η Λένα Ουζουνίδου στο topontiki.gr:

«Δεν έχω γίνει μητέρα, ούτε το λαχτάρησα τόσο πολύ. Περισσότερο το μυαλό μου είναι στην τέχνη και στο ότι είμαι ακόμη παιδί. Σε μερικούς ανθρώπους αυτό το αίσθημα είναι πιο αυξημένο. Παρ’ όλα αυτά, νιώθω ότι έχω και μητρικά ένστικτα. Θέλω να φροντίζω τους ανθρώπους, τους αγαπώ».

«Οι Σέρρες ήταν κάτι πολύ αυθεντικό. Με πλησίασαν μαμάδες το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα μετά και την προβολή της 2ης σεζόν. Με τη λογική ότι ”ξέρεις το παιδί μου είναι ομοφυλόφιλο. Σε μένα έκανε το comingout του. Ο πατέρας του αποχώρησε, εγώ ήμουν αυτή κάθισα δίπλα του και κατανόησα το παιδί μου”».

«Κάνουμε 10 βήματα πίσω και ένα βήμα μπροστά. Μετά κάνουμε 20 βήματα πίσω και μισό βήμα μπροστά. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι αυτός ο νεοσυντηρητισμός που έρχεται με φόρα και είναι τρομακτικός. Και γι’ αυτό χαίρομαι 2 φορές όταν συμμετέχω σε τέτοιες παραγωγές».

«Η Λυσιστράτη ξαναγράφτηκε από τον Σταμάτη Κραουνάκη. Το κείμενο και οι στίχοι είναι δικοί του. Φέρνει τη Λυσιστράτη στον 21ο αιώνα. Ξεκινάει από το παρελθόν και φτάνει στο σήμερα, όπου ενώνει όλες τις γυναίκες που επαναστάτησαν. Το κείμενο είναι αφιερωμένο σε αυτές, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που είναι υπέρ της γυναίκας και της ειρήνης».

«Το κείμενο του Σταμάτη είναι συνταρακτικό. Συγκινούμαι. Έχω ένα πολύ ιδιαίτερο δέσιμο μαζί του. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο και μόνο που κοιταζόμαστε να επικοινωνούμε. Καταλαβαίνω τι θέλει αμέσως. Τσιμπιέμαι όταν δουλεύω μαζί του».

«Η παράσταση είναι συγκλονιστική. Πρέπει να τη δεις για να καταλάβεις. Γι’ αυτό όλοι μιλούν για μια ιστορική παράσταση. Ο Σταμάτης έκανε κάτι μεγαλειώδες. Κάτι που θα το μνημονεύουν για πολλά χρόνια. Το ένιωθε και ο ίδιος ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζεται».

«Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την έξαρση της βίας. Στους δρόμους, στα σχολεία. Δε δίνεται η προσοχή που πρέπει στα παιδιά μας. Εκεί ταυτίζομαι και εγώ με τη Λυσιστράτη. Δεν έκανα παιδιά, αλλά θα πολεμήσω, θα φωνάξω για όλα τα παιδιά του κόσμου».

«Ο κόσμος φοβάται. Και όταν διασπείρεις τον φόβο, λες καλύτερα να μη μπλέξω γιατί κοίτα τι μπορεί να συμβεί. Μας έχουν κάνει λίγο άτολμους. Πρέπει να είμαστε τολμηροί και να επεμβαίνουμε. Εγώ ας πούμε δεν μπορώ με τίποτα την αδικία. Είμαι από τους ανθρώπους που μπαίνουν μπροστά. Φεύγει όλη η… γλυκύτητα και γίνομαι ταύρος!».

«Δεν είναι ντροπή το παιδί σου να είναι ομοφυλόφιλο. Ντροπή είναι να είναι το παιδί σου κακοποιητής. Αυτό είναι ντροπή! Τα χέρια ανοιχτά και αγκαλιές στα παιδιά μας. Και αγάπη, τίποτα άλλο».

«Γεννήθηκα σε μια πολυπολιτισμική πόλη, την Κομοτηνή. Η άλλη γλώσσα, η άλλη θρησκεία ήταν φυσιολογικά για μένα. Εννοείται ότι λόγω αυτού, το λίγο διαφορετικό το αποδέχομαι και το καταλαβαίνω. Βασικά, δεν το βλέπω ως κάτι διαφορετικό. Στην επαρχία υπάρχει μια απλότητα και χρόνος».

«Δεν θέλω να κάνω ξανά την Ελληνίδα μάνα. Μια γυναίκα στην ηλικία μου, με αυτό το παρουσιαστικό θα κάνει μόνο αυτό, τη μαμά. Η ελληνική τηλεόραση αυτό θέλει, γιατί είναι συντηρητική».

Διαβάστε επίσης:

Βαρύ πένθος στον ΠΑΟΚ για τον θάνατο της ποδοσφαιρίστριας Άννας-Μαρίας Πανταζώνη σε τροχαίο με απορριματοφόρο – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ryanair: Πώς έσπασε το παράθυρο του αεροσκάφους εν πτήσει – «Το κεφάλι μέχρι τους ώμους βγήκε έξω», λένε για τον Σέρβο επιβάτη

Marfin: Τα στοιχεία που, σύμφωνα με την αστυνομία, «δένουν» τους συλληφθέντες – Ενα ανώνυμο email τους κατονόμασε