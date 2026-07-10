Ryanair: Πώς έσπασε το παράθυρο του αεροσκάφους εν πτήσει – «Το κεφάλι μέχρι τους ώμους βγήκε έξω», λένε για τον Σέρβο επιβάτη

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Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες παράθυρο αεροσκάφους της Ryanair έσπασε, ενώ βρισκόταν στον αέρα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο, αναφέρεται σε δημοσίευμά της η Daily Mail.

Σύμφωνα με συνεπιβάτες του, ένας επιβάτης της Ryanair «βγήκε μέχρι τους ώμους» έξω από το σπασμένο παράθυρο του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια πτήσης.

Passenger is 'sucked out of Ryanair plane window up to his shoulders and has to be pulled back in by other travellers' during flight to Germany https://t.co/nR01emszSj — Daily Mail (@DailyMail) July 10, 2026

Ο άνδρας, με το κεφάλι του παγιδευμένο έξω από το σπασμένο παράθυρο, συγκρατήθηκε από άλλους επιβάτες, οι οποίοι προσπάθησαν να τον κρατήσουν μέσα στην καμπίνα ώστε να μην παρασυρθεί μεγαλύτερο μέρος του σώματός του εκτός του αεροσκάφους, αναφέρει η Daily Mail.

Η πτήση της Ryanair με αεροσκάφος Boeing 737-800, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο της Γερμανίας, αναγκάστηκε να επιστρέψει και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε κανονικά από τη Θεσσαλονίκη στις 05:55 τοπική ώρα. Ωστόσο, λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε δυνατός κρότος μέσα στην καμπίνα.

Μάρτυρας δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ότι ένα παράθυρο έσπασε, κάτι που φαίνεται και σε σχετικά βίντεο.

Μια επιβάτης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι άκουσε έναν θόρυβο «σαν να έσκασε λάστιχο» και οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν λόγω της αποσυμπίεσης της καμπίνας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Το κεφάλι και οι ώμοι ενός επιβάτη ήταν έξω από το παράθυρο», είπε. «Ευτυχώς, δεν είχε βγάλει τη ζώνη ασφαλείας του».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η σύζυγός του τον κρατούσε από τα πόδια για περίπου πέντε λεπτά, ενώ άλλοι επιβάτες κατάφεραν να τον τραβήξουν μέσα στην καμπίνα, την ώρα που είχαν πέσει οι μάσκες οξυγόνου.

O Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σε ανακοίνωσή του για την κατάσταση του τραυματία, ανέφερε ότι «στο ΑΧΕΠΑ βρίσκεται με εγκαύματα τριβής Σερβος 61 ετών που τα έπαθε σε πτήση αεροπλάνου προς Μόναχο.

Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει στον αέρα

Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον αναγκαστική προσγείωση και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ.

Είναι σε σοκ έχει τις αισθήσεις του και εγκαύματα τριβής».

Τι εξετάζεται για το σπασμένο παράθυρο

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία πτήσεων, το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έπειτα από περίπου μία ώρα και 14 λεπτά.

Ο τραυματίας επιβάτης φέρεται να είναι ένας 61χρονος Σέρβος. Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκε στον λαιμό από την πρόσκρουση, ενώ υπέστη επίσης εκδορές και εγκαύματα από τριβή.

Ο άνδρας φέρεται να έχει τις αισθήσεις του, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Παράλληλα, μια έγκυος γυναίκα που επέβαινε στην ίδια πτήση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και έχει ήδη πάρει εξιτήριο.

Όπως τονίζει η Daily Mailεπικαλούμενη τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο το περιστατικό να προκλήθηκε όταν λόγω βλάβης στον κινητήρα, θραύσμα του, χτύπησε στο τζάμι και το έσπασε.

Ο κυβερνήτης αποφάσισε τότε να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει άμεσα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Η ενημέρωση από τη Ryanair

Εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε στη Daily Mail:

«Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό.

Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη.

Για να περιοριστεί η καθυστέρηση, οργανώθηκε ένα εφεδρικό αεροσκάφος για τη μεταφορά των επιβατών στο Μόναχο, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 09:53 το πρωί».

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