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10.07.2026 10:16

Συναγερμός σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο αεροσκάφους – Παραλίγο να πέσει στο κενό επιβάτης

10.07.2026 10:16
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Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πρωινής πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο, όταν παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σύμφωνα με καταγγελία επιβάτιδας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα από τα παράθυρα της καμπίνας.

Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα κινδύνευσε σοβαρά, καθώς το σώμα του σχεδόν βγήκε έξω από την καμπίνα και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει στον αέρα.

Με τη βοήθεια κι άλλων επιβατών, κατάφεραν τελικά να τον τραβήξουν μέσα.

Αποσυμπίεση στην καμπίνα και μάσκες οξυγόνου

Όπως ανέφερε η επιβάτιδα, μετά το περιστατικό σημειώθηκε αποσυμπίεση στην καμπίνα και ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου.

Επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ο πιλότος άλλαξε άμεσα πορεία και επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Οι επιβάτες παρέμειναν στο αεροδρόμιο, ενώ ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο στο ΑΧΕΠΑ με εγκαύματα τριβής. Πρόκειται για έναν Σέρβο, 61 ετών, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Οι εξετάσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

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