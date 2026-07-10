Συναγερμός σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη: Έσπασε παράθυρο αεροσκάφους – Παραλίγο να πέσει στο κενό επιβάτης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πρωινής πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο, όταν παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Σύμφωνα με καταγγελία επιβάτιδας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα από τα παράθυρα της καμπίνας.
Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα κινδύνευσε σοβαρά, καθώς το σώμα του σχεδόν βγήκε έξω από την καμπίνα και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει στον αέρα.
Με τη βοήθεια κι άλλων επιβατών, κατάφεραν τελικά να τον τραβήξουν μέσα.
Όπως ανέφερε η επιβάτιδα, μετά το περιστατικό σημειώθηκε αποσυμπίεση στην καμπίνα και ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου.
Ο πιλότος άλλαξε άμεσα πορεία και επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.
Οι επιβάτες παρέμειναν στο αεροδρόμιο, ενώ ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο στο ΑΧΕΠΑ με εγκαύματα τριβής. Πρόκειται για έναν Σέρβο, 61 ετών, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Οι εξετάσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.
Διαβάστε επίσης
Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη – Το προφίλ των συλληφθέντων
Συνελήφθη στον Λαγκαδά 60χρονος που έκανε παράνομα χειρουργεία σε ζώα
Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση βιασμού στο Α.Τ. Ομόνοιας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.