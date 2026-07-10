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10.07.2026 11:21

Κριστίν Ντέιβις: Όταν κυκλοφόρησε το «Sex and the City» αναρωτιόμουν γιατί ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ

10.07.2026 11:21
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Την έκπληξη που είχε νιώσει όταν συνειδητοποίησε την τεράστια αποδοχή του κοινού που είχε γνωρίσει το «Sex and the City» αποκάλυψε η Κριστίν Ντέιβις, επισημαίνοντας ότι αναρωτιόταν γιατί ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ.

Μιλώντας στο podcast «Dinner’s On Me»,  η 61χρονη, σήμερα, ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Σάρλοτ Γιορκ θυμήθηκε τις πρώτες μέρες της επιτυχίας της σειράς, αποκαλύπτοντας ότι ένιωθε συχνά μπερδεμένη από την έντονη αντίδραση των θαυμαστών.

«Θυμάμαι ότι πίστευα πως ήταν καλή σειρά, αλλά ταυτόχρονα, όταν ξέσπασε όλος αυτός ο ενθουσιασμός, σκεφτόμουν “Γιατί ενθουσιάζονται τόσο πολύ;” Ήταν κάπως έντονο, σαν να αναρωτιέσαι συνεχώς τι ακριβώς συμβαίνει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Bλέποντας, ωστόσο, ξανά τη σειρά, η Ντέιβις δηλώνει πως πλέον έχει αλλάξει εντελώς οπτική.

«Τώρα μπορώ να τη δω πιο αντικειμενικά, σχεδόν σαν φαν. Και είναι πραγματικά πολύ καλή», σημείωσε, ενώ ποαραδέχτηκε ότι αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πόσο πρωτοποριακή ήταν.

«Δεν ξέρω αν είχα καταλάβει πόσο διαφορετική ήταν εκείνη την εποχή» τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι το «Sex and the City» έκανε πρεμιέρα το 1998 με πρωταγωνίστριες τις Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κιμ Κατράλ, Σίνθια Νίξον και την ίδια. Μετά το τέλος της σειράς ακολούθησαν δύο κινηματογραφικές ταινίες το 2008 και το 2010, αλλά και το sequel «And Just Like That…», που προβλήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι τον Αύγουστο του 2025.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:02
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