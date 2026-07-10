Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη – «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο» (Video)

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Για την καλλιτεχνική της πορεία μίλησε η Σαμαράγδα Καρύδη, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην υσιαστική στήριξη που έλαβε από τον συνάδελφο και επί χρόνια σύντροφο της, Θοδωρή Αθερίδη.

Καλεσμένη του Νίκου Μωραΐτη στο vidcast «Ποιος είσαι τελικά;», η ηθοποιός τόνισε ότι δίπλα του έμαθε να φοβάται λιγότερο να τολμά και να παίρνει πρωτοβουλίες στα επαγγελματικά, καθώς έβλεπε πως κι ο ίδιος ήταν «ατρόμητος».

«Mε τον Θοδωρή, που κάναμε τόσες δουλειές μαζί και ήταν δικά του τα έργα, ήμουν μία που έλεγε πολύ την άποψη της. Πολλές φορές μπορεί να γινόμουν και ενοχλητική. Ο Θοδωρής όμως πάντα μου έλεγε και θεωρώ πως είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της ζωής μου το ότι με έσπρωξε προς τα εκεί. Μου έλεγε “παιδί μου, πρέπει να το κάνεις, το καταλαβαίνεις;”. Όχι μόνο για να μην του σπάω τα νεύρα! Μου έδινε χώρο στην άποψη γιατί δεν είναι χαζός, ξέρει να παίρνει από τους συνεργάτες του, όπως και όλοι οι καλοί σκηνοθέτες. Ήταν αυτός που μου έδωσε το σπρώξιμο, με απενοχοποίησε σε πολλά πράγματα και έμαθα κοντά του να φοβάμαι λιγότερο. Γιατί είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο» είπε χαρακτηριστικά.

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