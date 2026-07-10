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10.07.2026 09:34

Ο Κακλαμάνης τρολάρει τον Τσίπρα: Η Γιαννακοπούλου μαζεύει για πλάκα διπλάσιο κόσμο (Video)

10.07.2026 09:34
KAKLAMANIS_PASOK

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Με μια… δηλητηριώδη παρατήρηση σχολίασε ο Χρήστος Κακλαμάνης τη χθεσινή συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα.

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Action 24, σημείωσε δηκτικά για το πλήθος που είχε μαζευτεί στη συγκέντρωση, ότι «ελπίζω ο κ. Τσίπρας να είχε εισιτήριο σε αυτό που είδα, γιατί αν δεν είχε, η Νάντια Γιαννακοπούλου μαζεύει για πλάκα διπλάσιο κόσμο».

Άουτς…

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:03
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