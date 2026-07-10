Ο Κακλαμάνης τρολάρει τον Τσίπρα: Η Γιαννακοπούλου μαζεύει για πλάκα διπλάσιο κόσμο (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με μια… δηλητηριώδη παρατήρηση σχολίασε ο Χρήστος Κακλαμάνης τη χθεσινή συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα.

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Action 24, σημείωσε δηκτικά για το πλήθος που είχε μαζευτεί στη συγκέντρωση, ότι «ελπίζω ο κ. Τσίπρας να είχε εισιτήριο σε αυτό που είδα, γιατί αν δεν είχε, η Νάντια Γιαννακοπούλου μαζεύει για πλάκα διπλάσιο κόσμο».

Άουτς…

Διαβάστε επίσης

Ο Μητσοτάκης και οι Βρετανοί πρωθυπουργοί

«Συνεχίζουμε κανονικά, επιδιώκουμε τις συνεργασίες, διατηρούμε την αυτοτέλειά μας»: Τι λέει στέλεχος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέχεια

Reuters: Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης το πιστόλι που του χάρισε ο Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ