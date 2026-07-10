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10.07.2026 08:46

Ο Μητσοτάκης και οι Βρετανοί πρωθυπουργοί

10.07.2026 08:46
mitsotakis_economist

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Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησής του με τον διευθυντή σύνταξης του Economist, Ντάνιελ Φράνκλιν, και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Πρέπει να πω ότι, για έναν Βρετανό, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να επιστρέφει κάθε χρόνο και να βλέπει τον ίδιο πρωθυπουργό επειδή δεν είναι εμπειρία μας πρόσφατα στη χώρα μου», σημείωσε ο Φράνκλιν, με τον Μητσοτάκη να παρατηρεί ότι «ο επόμενος Βρετανός πρωθυπουργός θα είναι ο έβδομος που θα έχω την τιμή να γνωρίσω» και τον Φράνκλιν να συμπληρώνει ότι θα είναι «ο έβδομος σε 10 χρόνια».

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι από το 2019 οπότε και η ΝΔ κέρδισε τις εκλογές ως σήμερα στη Βρετανία έχουν κάνει πρωθυπουργοί οι Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας, Ρίσι Σουνάκ και Κιρ Στάρμερ, και για τη θέση προαλείφεται ο Άντι Μπέρναμ.

Πλάκα-πλάκα, ο Μητσοτάκης μοιάζει με πραγματικό… βράχο, αν συγκριθεί με την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη Βρετανία – κι όχι μόνο…

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