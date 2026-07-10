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10.07.2026 09:57

Ο Γιώργος Παπανδρέου έπιασε την κιθάρα και έκλεψε την παράσταση στο Συμπόσιο της Σύμης

10.07.2026 09:57
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Την παράδοση που θέλει τους εκλεκτούς ανά τον κόσμο καλεσμένους του Συμποσίου της Σύμης, πέραν από τις πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις τους στο πλαίσιο του θεσμού, να περνούν αξέχαστες στιγμές κατά την παραμονή τους σε διαφορετικό κάθε φορά σημείο της χώρας, δεν έσπασε ούτε φέτος ο οικοδεσπότης, πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Το 28ο Συμπόσιο της Σύμης, πραγματοποιήθηκε φέτος, από την Κυριακή που μας πέρασε μέχρι χθες οπότε και έριξε την αυλαία του, στον εμβληματικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας με τον Γιώργο Παπανδρέου να κλέβει την παράσταση.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερης ομορφιάς αλλά και σπάνιας ιστορικής σημασίας περιοχή της Ολυμπίας στη Δυτική Ελλάδα, αφού αυτή υπήρξε η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και ένας από τους πιο ιερούς τόπους της αρχαίας Ελλάδας, μέρος από όπου ξεκινά ακόμα και σήμερα το ταξίδι της η Ολυμπιακή Φλόγα, κάθε τέσσερα χρόνια, με τελικό προορισμό την εκάστοτε πόλη – οικοδέσποινα του κορυφαίου θεσμού.

Την Τετάρτη, στο Κτήμα Μπριντζίκη, στο χωριό Λαντζόι της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου και λειτουργεί από το 1994 το Οινοποιείο της οικογένειας Μπριντζίκη οι επιφανείς καλεσμένοι του Γιώργου Παπανδρέου, δεν άργησαν να στήσουν το δικό τους ‘γλέντι’.

Ήταν όταν ο διεθνούς φήμης συνθέτης Mark Chait, βραβευμένος με Emmy και Grammy, κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το νέο του κομμάτι, συνοδευόμενος από τον Γιώργο Παπανδρέου στην κιθάρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός όμως, συνόδευσε με την κιθάρα του και άλλον επισκέπτη του Οινοποιείου όταν πήρε θέση στο πιάνο που βρισκόταν στον χώρο, ενώ καταχειροκροτήθηκε από τους περίπου 120 επιφανείς καλεσμένους του από 35 χώρες, πολλοί εκ των οποίων εν ενεργεία αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και τον πρόεδρο της Recording Academy (Grammy Awards) Panos Panay.

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