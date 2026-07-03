Το Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου διοργανώνει το 28ο Διεθνές Συμπόσιο της Σύμης στην Ολυμπία

Το 28ο Διεθνές Συμπόσιο της Σύμης, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, ξεκινά την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, με την Τελετή Έναρξης στις 20:00 στον εμβληματικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας, σηματοδοτώντας την έναρξη πέντε ημερών διεθνούς διαλόγου στην περιοχή της Ολυμπίας και της Δυτικής Ελλάδας.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, το Συμπόσιο της Σύμης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πλατφόρμες ανταλλαγής ιδεών, συγκεντρώνοντας πολιτικούς ηγέτες, κορυφαίους αξιωματούχους διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές, επιχειρηματίες, προσωπικότητες του πολιτισμού και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από ολόκληρο τον κόσμο.

Η Τελετή Έναρξης, η οποία φιλοξενείται από τον Δήμο Ήλιδας, θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη των εργασιών του Συμποσίου από τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας και ιδρυτή του θεσμού, Γιώργο Α. Παπανδρέου. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Ήλιδας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, και η Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Αγγελική Βαρελά.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Συμμαχία των Πολιτισμών, Miguel Ángel Moratinos, η πρώην Αναπληρώτρια Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας, Tanja Fajon, και ο πρώην Πρωθυπουργός της Τυνησίας, Mehdi Jomaa.

Στις εργασίες του Συμποσίου συμμετέχουν περισσότεροι από 120 διακεκριμένοι προσκεκλημένοι από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων πρώην και εν ενεργεία αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, καθώς και κορυφαίες προσωπικότητες της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού, όπως ο Πρόεδρος της Recording Academy (Grammy Awards), Panos Panay, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Ινδίας, Shashi Tharoor, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Amr Moussa.

Με κεντρικό θέμα «Achilles’ Wrath and Cassandra’s Warning: Empowering Democracy and Taming Power», το φετινό Συμπόσιο θα επικεντρωθεί στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, όπως η δημοκρατία και η ανθεκτικότητα των θεσμών της μπροστά στην υπερσυγκέντρωση πλούτου, της ψηφιακής τεχνολογίας στα χέρια ολιγαρχών και την παράλληλη συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας στα χέρια τους.

Στο πρισμα αυτό θα συζητηθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ειρήνη και η πολυμερής συνεργασία, η τεχνητή νοημοσύνη και η διακυβέρνησή της, η κλιματική κρίση, η ενεργειακή μετάβαση, η δημιουργική οικονομία και ο ρόλος του πολιτισμού στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ασφαλούς μέλλοντος.

Οι εργασίες του Συμποσίου θα πραγματοποιηθούν από 5 έως 9 Ιουλίου, ενώ η Τελετή Λήξης, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, θα φιλοξενηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό συμβολισμό του Ολυμπιακού Ιδεώδους και της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ως παγκόσμιων αξιών ειρήνης, δημοκρατίας και διεθνούς συνεργασίας.

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