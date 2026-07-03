«Γεφυρατζής» ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ο Κασσελάκης: Από τον Άδωνι Γεωργιάδη… «direct» στον Μανώλη Χριστοδουλάκη

Μετά την κατακραυγή με την οποία αντιμετωπίστηκε η «συνέντευξη» – φιλοξενία του Άδωνι Γεωργιάδη στην διαδικτυακή εκπομπή του Στέφανου Κασσελάκη, ο πρόεδρος των Δημοκρατών έκανε τώρα… directστροφή στο ΠΑΣΟΚ και θα έχει στο στούντιο την Δευτέρα το βράδυ τον Μανώλη Χριστοδουλάκη του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, με ένα videoπροαναγγελίας, υποδέχεται τον τομεάρχη Περιβάλλοντος με τη φράση «ένα από τα καλύτερα στελέχη που έχει το ΠΑΣΟΚ – δείγμα ίσως του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον νεαρό παράγοντα του Κινήματος, στην υποτίθεται «σκληρή» δοκιμασία της εκπομπής του.

Το όλο σκηνικό γύρω από την εκπομπή «Direct», όπως είναι ο τίτλος της, θα παρέπεμπε απλά σε δημόσιες σχέσεις προς αναζήτηση ρόλου – και παρέμβασης, αλλά και γιατί και εμπορικής επιτυχίας.

Αλλά στο μεταξύ έχουν ενσκήψει σενάρια περί επιδίωξης του Κασσελάκη να… συνδράμει στη διακυβέρνηση της χώρας. Είτε με τη ΝΔ – ειδικά μετά την εκπομπή με τον Γεωργιάδη -, είτε με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει ακόμα και το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθήνας, αν και κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από καμία πλευρά.

Εκείνο όμως που διαφαίνεται – κι έτσι ερμηνεύονται όλες αυτές οι δημοσιοσχεσίτικες εκπομπές – είναι μία διάθεση ή και οργανωμένη στόχευση να έχει ρόλο «γεφυρατζή» ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ενόψει της συζητούμενης πλέον στο παρασκήνιο κυβερνητικής συνεργασίας ανάμεσα στα δύο κόμματα, ειδικά εάν το Κίνημα δεν καταφέρει να αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά περιοριστεί στην τρίτη θέση στις εκλογές.

Σε μία τέτοια περίπτωση, ο ρόλος «τρίτων», συμπληρωματικών δυνάμεων σε μία γαλαζοπράσινη συμπόρευση δεν είναι κυρίως «αριθμητικός», αλλά βοηθά στην αναζήτηση άλλοθι και προσδίδει και μία ευρύτητα (αν και όχι οικουμενικότητα) στο αίτημα για «σταθερότητα» και «πολυκομματική διακυβέρνηση».

Στο πλαίσιο αυτό και ο κ. Γεωργιάδης παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς δηλώνει ανοιχτά ότι με το ΠΑΣΟΚ είναι η «φυσική συμμαχία» της ΝΔ, αλλά και ο κ. Χριστοδουλάκης μπορεί να έχει κρίσιμη συμβολή, αφού εσχάτως συγκλίνει εμφανώς με την Άννα Διαμαντοπούλου και ίσως αποδειχθεί σοβαρός κρίκος για τη νομιμοποίηση μίας μετατόπισης του ΠΑΣΟΚ προς τα δεξιά.

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