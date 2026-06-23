Η τηλεοπτική μονομαχία που κατέληξε σε συνύπαρξη: Η εκπομπή Κασσελάκη – Γεωργιάδη και το πραγματικό διακύβευμα

Όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδέχτηκε την πρόσκληση του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ να πάρει μέρος σε μια διαδικτυακή συζήτηση με τον πρόεδρο των Δημοκρατών αρκετοί ήταν εκείνη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία που αιφνιδιάστηκαν από την κίνηση.

Ο κύριος Γεωργιάδης όμως δεν απάντησε αυθόρμητα αλλά υπολογισμένα στην πρόσκληση ενός πολιτικού του αντιπάλου, θεωρώντας ότι ο ίδιος θα κερδίσει και επίσης θα δώσει τη δυνατότητα στον Στέφανο Κασσελάκη να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα.

Έτσι χθες το βράδυ είχαμε μια αρχικά παράδοξη εικόνα τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Ένας εν ενεργεία υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη κάθεται για δύο ώρες απέναντι από τον αρχηγό ενός κόμματος που παλεύει με το όριο εισόδου στη Βουλή, σε μια διαδικτυακή εκπομπή στημένη από τον ίδιο τον αντίπαλό του. Η αποδοχή της πρόσκλησης ήταν η πρώτη πολιτική κίνηση της βραδιάς. Όποιος μπαίνει στο γήπεδο του άλλου, αναλαμβάνει το ρίσκο να αναβαθμίσει τον οικοδεσπότη, αλλά παίρνει και το κέρδος ότι δεν φοβάται κανέναν και είναι έτοιμος να συνομιλήσει σε κάθε πεδίο.

Εδώ βρίσκεται το πρώτο συμπέρασμα. Σε επίπεδο επικοινωνίας, κερδισμένοι είναι και ο Κασσελάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο πρόεδρος των Δημοκρατικών, όχι γιατί υπερτέρησε στα επιχειρήματα, αλλά γιατί πέτυχε αυτό που επιδιώκει εδώ και μήνες, να βρεθεί στο ίδιο κάδρο με ένα βαρύ παίκτη της κυβέρνησης. Για έναν πρόεδρο που μάχεται για ορατότητα, η συνύπαρξη με τον κ. Γεωργιάδη λειτουργεί ως πιστοποιητικό συνομιλητή.

Στο πεδίο της αντιπαράθεσης, ο κ. Γεωργιάδης κινήθηκε με την άνεση του έμπειρου. Είχε άπλετο χρόνο να υπερασπιστεί του ΕΣΥ και την πολιτική του, σε τέτοιο βαθμό που κάποια στιγμή είπε ότι είναι η πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ για θέματα υγείας. Επίσης, με την άνεση του ανθρώπου που δεν φοβάται την άλλη άποψη, άκουσε βίντεο με τις απόψεις πολιτών και απάντησε με μια ηρεμία που συνήθως δεν τον διακρίνει στα τηλεοπτικά παράθυρα.

Όμως, όπως το είχε προσχεδιάσει, μετέφερε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς, τη συζήτηση και εκεί που τον συνέφερε, στα εσωτερικά της Αριστεράς. Η ατάκα «έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας σας την είχε στημένη από την αρχή» δεν ήταν αυθόρμητη. Ήταν στοχευμένη προσπάθεια να ανοίξει ξανά η πληγή της σχέσης Κασσελάκη με τον πρώην πρωθυπουργό, τη στιγμή ακριβώς που ο Τσίπρας έχει ξεκινήσει το δικό του εγχείρημα. Η απάντηση «το κατάλαβα εν μέσω της θητείας μου», έδειξε έναν Κασσελάκη που δεν απέφυγε το θέμα, αλλά που για τους δικούς του λόγους δεν ήθελε χθες το βράδυ το κέντρο βάρους της συζήτησης να μεταφερθεί στο τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ίδιος ήταν πρόεδρος.

Ίσως και γι’ αυτό, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης είχε προαναγγείλει ότι θα ρωτήσει τον Στέφανο Κασσελάκη για τις καταγγελίες περί μαύρων ταμείων, τελικά χθες δεν άνοιξε ως θέμα στον διάλογο που είχαν οι δύο πολιτικοί και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ακούγοντας τις θέσεις των Δημοκρατών για την Υγεία, και βρίσκοντας τις πολλές από αυτές ήδη υλοποιημένες ή σε εφαρμογή, σχολίασε «πολύ δεξιός μας βγαίνεις». Όταν λίγο αργότερα ο κ. Κασσελάκης πρότεινε επιβράβευση των πιο παραγωγικών γιατρών και ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε σχολιάζοντας ότι δύσκολα θα λεγόταν αριστερή πρόταση, η εικόνα ολοκληρώθηκε. Ένας αρχηγός που χτίζει ταυτότητα κεντρώα και μεταρρυθμιστική, εμφανίζεται να συγκλίνει με τον υπουργό της Νέα Δημοκρατία σε ένα θέμα πολιτικής υγείας. Ο ένας επιχείρησε να κλέψει κοινό από τον άλλον.

Από κυβερνητική σκοπιά, ο κ. Γεωργιάδης αξιοποίησε την βραδιά για να περάσει το δικό του αφήγημα. Προανήγγειλε προκήρυξη για 1.131 θέσεις μόνιμων γιατρών, υπεραμύνθηκε του συστήματος ραντεβού μέσω του «1566» και υποστήριξε ότι οι εκκρεμότητες στα χειρουργεία έχουν μειωθεί δραστικά. Για το φακελάκι, αναγνώρισε ότι υπάρχει αλλά δήλωσε ότι το σιχαίνεται, με το «όπου το βρω, τους ξηλώνω».

Στη διάρκεια της εκπομπής υπήρξε και μαγνητοσκοπημένη συζήτηση του Στέφανου Κασεελάκη με τον Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος μίλησε για μια λύση νοσηλευτών προηγμένης ιατρικής που λειτουργούν ως αυτόνομοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και θα μπορούσαν να συνταγογραφούν φάρμακα, να καταρτίζουν σχέδια φροντίδας, να χρησιμοποιούνται σε αγροτικές περιοχές και κλινικές και να λειτουργούν σε πολλές βαθμίδες του συστήματος Υγείας. Μετά το βίντεο, ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσες τις τοποθετήσεις του κυρίου Μακμπέθ, πρόσθεσε όμως ότι για να υλοποιηθούν χρειάζονται τη σύμφωνη γνώμη όχι μόνο του υπουργού υγείας αλλά και της ιατρικής κοινότητας. Όμως τον ευχαρίστησε και ανέφερε ότι εξ αρχής τον θεωρούσε πολύ συμπαθή. «Ξέρω ότι είναι πιο συμπαθής από μένα», απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης λέγοντας ότι ο ίδιος έχει βρίσει με έντονο τρόπο πολλές φορές το πολιτικό σύστημα.

Ο κύριος Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα και θύμισε ότι όταν ο ίδιος ψήφισε το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο, ο Παύλος Πολάκης έλειπε από τη Βουλή με την πρόφαση ότι ήταν σε χειρουργείο. Η αναφορά αυτή οδήγησε τον Στέφανο Κασσελάκη να δώσει τα εύσημα στον υπουργό Υγείας για τη στάση του στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και εδώ ήταν ένας ακόμη στόχος του Άδωνι Γεωργιάδη τον οποίο πέτυχε, να έχει δηλαδή ένα άνοιγμα σ’ ένα κοινό στο οποίο ο Στέφανος Κασσελάκης κινείται με άνεση, των ανθρώπων που πιστεύουν στην συμπεριληπτικότητα και στα δικαιώματα. Έχοντας έτσι κι αλλιώς κερδίσει το χώρο της δεξιάς, ο κύριος Γεωργιάδης επιδιώκει το άνοιγμα και σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας και η χθεσινή βραδιά του το έδωσε με άνεση.

Η βραδιά λοιπόν μπορεί δεν έβγαλε νικητή και ηττημένο με την κλασική έννοια, έβγαλε όμως τελικά δύο νικητές. Ο κ. Κασσελάκης κέρδισε προβολή σε αυτό που κάνει κάθε Δευτέρα διαδικτυακά και θεσμική νομιμοποίηση. Ο Αδωνης Γεωργιάδης κέρδισε σε έλεγχο της ατζέντας σε προβολή της πολιτικής του στο χώρο της υγείας και σε άνοιγμα σε κομμάτια της κοινωνίας που τον ενδιαφέρουν να έχει απήχηση. Σε κάθε περίπτωση, η συνύπαρξη των δύο ήταν μια πολιτισμένη συζήτηση μεταξύ δύο πολιτικών αντιπάλων που μπορούν και να συμφωνούν και να διαφωνούν χωρίς να πρέπει απαραιτήτως να τσακώνονται και να υψώνουν τους τόνους.

Διαβάστε επίσης:

Σάκης Αρναούτογλου: Η Κυβέρνηση χρωστά τα ανταποδοτικά που περιμένουν οι τοπικές κοινωνίες εδώ και δεκαετίες

Κυβέρνηση – ΕΛΑΣ: Άρχισε η σύρραξη – Σκληρή κόντρα για οικονομία και φορολογία

Διπλός πονοκέφαλος για ΝΔ με την καταδίκη Ασημακοπούλου και την υπόθεση Αβραμόπουλου