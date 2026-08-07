Η Άγκυρα αμφισβητεί το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού της Ελλάδας: «Δεν επιφέρει νομικές συνέπειες»

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Την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου αμφισβητεί εκ νέου η Τουρκία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του νέου ελληνικού Ειδικού Χωροταξικού Πλαίσιου Τουρισμού κάνει λόγο για γεωγραφικά στοιχεία που δεν παραχωρήθηκε η κυριαρχία τους στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Υποστηρίζει ότι το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού δεν επιφέρει νομικές συνέπειες και κατηγορεί τη χώρα μας για εργαλειοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση της Τουρκίας

«Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που ανακοίνωσε η Ελλάδα σήμερα (7 Αυγούστου), το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα επιφέρει οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γεωγραφικών στοιχείων των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι προσπάθειες εργαλειοποίησης οικουμενικών αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, για πολιτικούς σκοπούς είναι ατελέσφορες και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσουν τη μακροχρόνια νομική θέση της Τουρκίας.

Οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Το διεθνές ναυτικό δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών σε τέτοιες θάλασσες, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνουμε ότι η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη στο Αιγαίο Πέλαγος, παραμένει έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου 2023, η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυση των ζητημάτων, με βάση το διεθνές δίκαιο, την επιείκεια και την καλή γειτονία».

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