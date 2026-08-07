Ισπανία – Ιταλία: «Πόλεμος» ελέγχων στα σύνορα με φόντο το μεταναστευτικό

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Την επαναφορά συνοριακών ελέγχων στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία ανακοίνωσε η ισπανική κυβέρνηση, απαντώντας στα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις θεωρήσεις εισόδου των Ιταλών επιβατών, καθώς και ταξιδιωτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας.

Η Μαδρίτη αιτιολογεί την απόφασή της επικαλούμενη τη «συνεχιζόμενη μεταναστευτική πίεση» που αντιμετωπίζει η Ιταλία.

Προσωρινά τα μέτρα έως τις 7 Σεπτεμβρίου

Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα τεθούν σε ισχύ τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα, δηλαδή στη 01:00 ώρα Ελλάδας.

Οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση της Ισπανίας έρχεται ως απάντηση στην κίνηση της Ιταλίας να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν για πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου.

Ιταλία: «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα»

Νωρίτερα, η ιταλική κυβέρνηση είχε διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να αναθεωρήσει την απόφασή της «μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας».

«Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα, σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση της Ρώμης ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται «σε καμία περίπτωση» να αναθεωρήσει την απόφαση για την προσωρινή αναστολή εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν για πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου.

Φόβοι για νέο μεταναστευτικό κύμα στη Θέουτα

Όπως προσθέτει η ιταλική κυβέρνηση, η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι «τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας» για την Ιταλία.

Η Ρώμη επισημαίνει παράλληλα ότι στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει οι ίδιες οι ισπανικές αρχές, αναμένεται στη Θέουτα ένα νέο μεταναστευτικό κύμα.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε βάρος της Ισπανίας.

Η Ρώμη επικαλείται προηγούμενα στην Ευρώπη

Στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης σημειώνεται ότι στο παρελθόν έχουν ληφθεί ανάλογες αποφάσεις από την Ιταλία έναντι της Σλοβενίας, αλλά και από άλλες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Η Ρώμη υπενθυμίζει, τέλος, ότι οι Ισπανοί πολίτες, όπως και οι πολίτες όλων των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπόκεινται σε ελέγχους εξαιτίας της συγκεκριμένης προσωρινής αναστολής της Συνθήκης του Σένγκεν.

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