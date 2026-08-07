Συγκινεί σκύλος που επέστρεψε με εγκαύματα στα πόδια στο σπίτι που τον φρόντιζαν στο Πόρτο Γερμενό 

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Πληγές όχι μόνο στους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται αλλά και στα ζώα άφησαν οι φωτιές που έπληξαν τη χώρα μας.

Στο Πόρτο Γερμενό ένας σκύλος επέστρεψε με σοβαρά τραυματισμένος στο σπίτι όπου τον φρόντιζαν. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Dog’s Voice φέρει σοβαρά εγκαύματα στα πέλματα και το τρίχωμα του είναι καμένο.

«Η επόμενη μέρα. Εκεί που η επικαιρότητα έχει αλλάξει, οι σταθμοί μπορεί να έχουν κλείσει, όλα επιστρέφουν σιγά σιγά σε μια κανονικότητα. Εκεί εμφανίζονται τα ζώα που αγνοούνται, αν ζουν, και οι ιστορίες τους. Ο σκύλος αυτός επέστρεψε στο σπίτι που τον φρόντιζαν στο Πόρτο Γερμενό σήμερα. Εξαντλημένος, με εγκαύματα στις πατούσες, σε σοβαρή κατάσταση. Βρήκε τη δύναμη να φτάσει μέχρι το μέρος που μέχρι πριν αισθανόταν ασφαλής. Βρίσκεται σε κτηνιατρείο και αύριο θα μεταφερθεί σε κλινική από την ομάδα μας για εντατική νοσηλεία. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε και μας επιτρέπετε να βοηθάμε, να προσφέρουμε σε αυτά τα ζώα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή γιατί πίσω μας είστε όλοι εσείς. Θα σας κρατάμε ενήμερους για αυτό το υπέροχο πλάσμα που ευχόμαστε όλοι να αναρρώσει σύντομα», σημειώνει η οργάνωση.

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