Σέρρες: Αυξημένη ταχύτητα και απόσπαση προσοχής τα πιθανά αίτια για το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρούς μητέρα και γιο

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Η αυξημένη ταχύτητα, σε συνδυασμό με πιθανή απόσπαση προσοχής ή έλλειψη εμπειρίας εκτιμάται ότι οδήγησαν στο τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε μια 43χρονη μητέρα και τον 21χρονο γιο της στις Σέρρες, σύμφωνα με εκτίμηση πραγματογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων.

Το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 7/8, με συνέπεια και οι δύο να χάσουν τη ζωή τους ακαριαία. Ο πραγματογνώμονας Παναγιώτης Σταμίρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως η ταχύτητα του οχήματος φαίνεται να ήταν αυξημένη, ωστόσο θεωρεί ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η καθυστέρηση στην αντίδραση του οδηγού πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

«Το όχημα εκτρέπεται αρκετά μακριά από το σημείο του ατυχήματος και εκεί που εκτρέπεται δείχνει ότι δεν το εκτρέπει η ταχύτητα. Ίσως κάποια απόσπαση προσοχής, ίσως μίλησε στο κινητό ή κάτι άλλο», είπε ο κ. Σταμίρης.

«Η αυξημένη ταχύτητα σίγουρα επηρεάζει στο πότε θα προλάβει να επαναφέρει το αυτοκίνητο και αν τον εκτρέπει επειδή πέρασε την κρίσιμη ταχύτητα της στροφής. Από τη στιγμή που αρχίζει και φεύγει από το ρεύμα του και μπαίνει στο άλλο ρεύμα, δεν κάνει καμία προσπάθεια να επαναφέρει, αλλά την κάνει αρκετή ώρα μετά που έχει παραμείνει στο άλλο ρεύμα. Για αυτό λέω ότι ίσως να υπάρχει μία απόσπαση προσοχής ή η απειρία ενός οδηγού να μην αξιολόγησε σωστά την κατάσταση και να μην αντέδρασε έγκαιρα», πρόσθεσε.

Πάνω από 80 χλμ./ώρα η ταχύτητα του οχήματος των θυμάτων

Ο κ. Σταμίρης εκτίμησε πως το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μητέρα και γιος κινείτο με ταχύτητα μεγαλύτερη των 80 χλμ./ώρα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τη σύγκριση με την κίνηση του φορτηγού.

«Σίγουρα η ταχύτητά του ήταν αυξημένη. Πιστεύω ότι ήταν πάνω από το όριο. Όταν λέμε η κρίσιμη ταχύτητα της στροφής, εννοούμε ότι ένα όχημα όταν κινείται έχει ένα όριο. Αν περάσει αυτό το όριο πάνω σε μια στροφή, τον εκτρέπει. Με βάση αυτό που βλέπω στο βίντεο, αλλά και τη μαρτυρία του άλλου οδηγού που λέει ότι πήγαινε με 70-80 χιλιόμετρα και φαίνεται στο βίντεο να κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα από το αυτοκίνητο των θυμάτων, εκτιμώ ότι ήταν παραπάνω τα χιλιόμετρα από τα 70- 80», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πραγματογνώμονας στάθηκε στο γεγονός ότι ο οδηγός δεν φαίνεται να αντιδρά άμεσα όταν το όχημα άρχισε να κινείται προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας: «Από τη στιγμή που το όχημα φεύγει προς το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν ακόμα μπει, εκεί ο οδηγός θα μπορούσε αν είχε τεταμένη την προσοχή του να αρχίσει να επαναφέρει. Εμείς όμως βλέπουμε ότι μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, κινείται για κάποια μέτρα στο αντίθετο ρεύμα και μετά από αυτό αρχίζει να επαναφέρει. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: Ή άργησε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί, ή λόγω απειρίας δεν μπορούσε να αξιολογήσει την κατάσταση».

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