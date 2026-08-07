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07.08.2026 21:03

Η Μπαρτσελόνα ακυρώνει φιλικό στο Μαρόκο λόγω κρίσης στα σύνορα με τη Θέουτα

07.08.2026 21:03
barcelona

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Η Μπαρτσελόνα ακύρωσε έναν φιλικό αγώνα προετοιμασίας στο Μαρόκο λόγω της συνεχιζόμενης συνοριακής κρίσης στη Θέουτα.

Οι πρωταθλητές Ισπανίας επρόκειτο να αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα Ittihad Riadi Tangier στο βορειοδυτικό Μαρόκο στις 15 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προετοιμασιών τους για τη νέα σεζόν.

«Λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας και των συνθηκών, η Μπαρτσελόνα θεωρεί ότι η διεξαγωγή του αγώνα θα ήταν ακατάλληλη», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

Ενώ ο σύλλογος δεν διευκρίνισε τον λόγο της ακύρωσης, η απόφαση φαίνεται συνδέεται με την κατάσταση στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα που συνορεύει με το Μαρόκο στις ακτές της Βόρειας Αφρικής.

Περίπου 78.000 μετανάστες πέρασαν στην ισπανική επικράτεια από το Μαρόκο δια θαλάσσης την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα 100 θανάτους και πυροδότηση εντάσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ που μοιράζονται ανοιχτά σύνορα.

Ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών έχει έκτοτε επιστρέψει στο Μαρόκο, μεταξύ 3.000 και 5.000 παραμένουν ακόμα στη Θέουτα.

Η Ιταλία είχε αναστείλει τη συμφωνία Σένγκεν με την Ισπανία, με την υποστήριξη της Φινλανδίας και της Δανίας, ενώ η Τσεχική Δημοκρατία ζήτησε την προσωρινή αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας.

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