Δεν κινδύνευσε ο χώρος Σένγκεν, λέει η Μαδρίτη για τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα – 75 οι νεκροί

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Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε σήμερα σε Ευρωπαίους συναδέλφους του στη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης ότι ο προσωρινός αριθμός των νεκρών από την κρίση της περασμένης εβδομάδας στη Θέουτα ανέρχεται πλέον σε 75, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ισπανός υπουργός δήλωσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Ο τελευταίος αριθμός που είχε ανακοινωθεί από την ισπανική κυβέρνηση στη Μαδρίτη έκανε λόγο για 50.000 μετανάστες που μπήκαν παράνομα στο ισπανικό έδαφος, «σχεδόν το σύνολο» των οποίων είχε ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

Ο χώρος Σένγκεν δεν τέθηκε σε κίνδυνο κατά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, διαβεβαίωσε ο Ισπανός υπουργός, στο τέλος της έκτακτης συνεδρίασης των υπουργών της ΕΕ για το θέμα αυτό. «Σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε σε κίνδυνο ο χώρος Σένγκεν σε αυτή την κρίση», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη, απαντώντας στην έντονη κριτική από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για αυτή την πρωτοφανή κατάσταση στη Θέουτα. «Ο χώρος Σένγκεν δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο, ούτε καν στον ελάχιστο κίνδυνο», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Νουνιές δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι όλοι οι υπουργοί της ΕΕ στη σημερινή βιντεοδιάσκεψη επαίνεσαν την ισπανική κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση. Ο Νουνιές δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία, σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές.

EU home affairs ministers addressed current developments in Ceuta in a video conference.



They expressed strong solidarity with Spain, commended its authorities' swift reaction and discussed further coordination to protect EU’s external borders.



See → https://t.co/fSE5HjhK9T pic.twitter.com/WZ9TWD6daf — EU Council (@EUCouncil) August 4, 2026

ΕΕ: Αλληλεγγύη στην Ισπανία και έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων

Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία, μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, εξέφρασαν οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ, οι οποίοι συμμετείχαν στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

«Η ΕΕ είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση», τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, η οποία διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι «τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των ισπανικών αρχών», εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης.

Παράλληλα, με βάση την ενημέρωση που παρείχαν η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνεται ότι «η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχει ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την ηπειρωτική Ισπανία ή άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ».

Επιπλέον, οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι «η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη» και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκισης των εξωτερικών συνόρων και εμβάθυνσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα προσπάθειες παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης.

Ο προεδρεύων του Συμβουλίου, ιρλανδός υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Μετανάστευσης Τζιμ Ο’Κάλαχαν, δήλωσε ότι η ΕΕ παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, τονίζοντας ότι «τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αποτελούν κοινή ευθύνη και η μετανάστευση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση».

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