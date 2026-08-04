Το μεγάλο παράδοξο της ελληνικής οικονομίας: Πλούτος 1 τρισ. ευρώ, αλλά οι Έλληνες «τρώνε από τα έτοιμα»

Takeaways by to pontiki AI Τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μια αντίφαση, καθώς ο ακαθάριστος πλούτος ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ λόγω της ανόδου των ακινήτων, ενώ το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα παραμένει από τα χαμηλότερα στην Ευρωζώνη.

Η ακρίβεια αναγκάζει τους πολίτες να εξαντλούν τις αποταμιεύσεις τους για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, οδηγώντας το ποσοστό αποταμίευσης στο -3,3%.

Η ιδιωτική κατανάλωση υπερβαίνει το διαθέσιμο εισόδημα, με τα νοικοκυριά να καλύπτουν το έλλειμμα μέσω της ρευστοποίησης τραπεζικών καταθέσεων.

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται μεγάλη ανισότητα στην κατανομή του πλούτου, καθώς το 90% της αύξησης των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα αφορά επιχειρηματικούς λογαριασμούς, ενώ η πλειονότητα των νοικοκυριών στερείται σημαντικών αποθεμάτων ασφαλείας.

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Μια εικόνα δύο ταχυτήτων και ένα πρωτοφανές οικονομικό παράδοξο αποτυπώνουν τα τελευταία στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών. Από τη μία πλευρά, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η άνοδος του τουρισμού και η εκτόξευση της κτηματαγοράς εκτίναξαν τον ακαθάριστο πλούτο των νοικοκυριών πάνω από το ορόσημο του 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η καθημερινότητα των πολιτών αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα: αρνητική αποταμίευση, εξάντληση των καταθέσεων για την κάλυψη του κόστους ζωής και κατάταξη της χώρας στην προτελευταία θέση της Ευρωζώνης όσον αφορά το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, με την αποταμίευση να κατρακυλά στο -3,3%.

Στον «πάτο» της Ευρωζώνης το διαθέσιμο εισόδημα

Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο της Alpha Bank, η Ελλάδα κατέγραψε το 2024 το προτελευταίο προσαρμοσμένο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο στην Ευρωζώνη, ξεπερνώντας μόνο τη Λετονία.

Παρά το γεγονός ότι το διαθέσιμο εισόδημα καταγράφει ονομαστική άνοδο τα τελευταία έτη (τρέχοντας με +3,2% το πρώτο τρίμηνο του 2026), η άνοδος αυτή δεν στάθηκε ικανή να αναπληρώσει τις βαριές απώλειες της περιόδου 2022-2023 από τον υψηλό πληθωρισμό.

Την ίδια ώρα, η ψαλίδα μεταξύ μισθών και συντάξεων παραμένει χαοτική: ενώ την περίοδο 2019-2026 ο μέσος μισθός αυξήθηκε ονομαστικά κατά 28,5% και ο κατώτατος κατά 39,4%, οι κύριες συντάξεις αυξήθηκαν μόλις κατά 15,5% από το 2023, απέχοντας πολύ από τον συσσωρευμένο πληθωρισμό της ίδιας περιόδου (~23%).

Για κάθε 100 ευρώ εισοδήματος, ξοδεύουμε 103,3 ευρώ!

Η πιο ανησυχητική ακτινογραφία προέρχεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 4,7%, προσπερνώντας κατά πολύ την αύξηση του εισοδήματος (3,2%).

Το έλλειμμα της κατανάλωσης: Μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο, τα νοικοκυριά είχαν διαθέσιμο εισόδημα 39,13 δισ. ευρώ, αλλά ξόδεψαν 40,4 δισ. ευρώ. Η διαφορά των 1,3 δισ. ευρώ καλύφθηκε από «έτοιμα» χρήματα.

Αρνητική αποταμίευση: Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα βυθίστηκε στο -3,3% (από -1,8% έναν χρόνο πριν).

Η σύγκριση με την Ευρώπη: Την ώρα που στην Ευρωζώνη τα νοικοκυριά αποταμιεύουν κατά μέσο όρο το 14,3% του εισοδήματός τους, στην Ελλάδα οι πολίτες όχι μόνο δεν αποταμιεύουν, αλλά καταναλώνουν το αποθεματικό τους. Σε τριμηνιαία βάση, η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη πτώση αποταμίευσης στην Ε.Ε., πίσω μόνο από τη Ρουμανία.

«Αιμορραγία» στις καταθέσεις και η χαοτική απόσταση με τις επιχειρήσεις

Για να διατηρηθεί το επίπεδο κατανάλωσης απέναντι στην ακρίβεια, τα νοικοκυριά καταφεύγουν στη ρευστοποίηση των αποταμιεύσεών τους. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τραπεζικές καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν καθαρά κατά 1,03 δισ. ευρώ (ποσό που συμπίπτει σχεδόν απόλυτα με το άνοιγμα της κατανάλωσης).

Παράλληλα, η εικόνα της συνολικής αύξησης των καταθέσεων στον ιδιωτικό τομέα είναι παραπλανητική, καθώς αποτυπώνει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων:

Τον Ιούνιο του 2026, οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 8,57 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 7,58 δισ. προήλθαν από επιχειρήσεις και μόλις 995 εκατ. από νοικοκυριά (δηλαδή τα 88 από τα 100 ευρώ πήγαν στις επιχειρήσεις).

Στο δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου, από τα 13,9 δισ. ευρώ της συνολικής αύξησης καταθέσεων, πάνω από το 90% (12,55 δισ.) αφορούσε επιχειρηματικούς λογαριασμούς.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων των επιχειρήσεων έτρεχε τον Ιούνιο με 23%, όταν των νοικοκυριών κινούνταν με μόλις 4,3%.

Ποιοι κατέχουν τελικά τον πλούτο των 1 τρισ. ευρώ;

Η υπέρβαση του 1 τρισ. ευρώ στον ακαθάριστο πλούτο των νοικοκυριών (αυξημένος κατά 19% ή 161 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025) οφείλεται κυρίως στην αύξηση της αξίας των ακινήτων (+16%) και την εκτόξευση των χρηματοοικονομικών προϊόντων (αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές).

Ωστόσο, ο πλούτος αυτός είναι εξαιρετικά άνισα κατανεμημένος. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Distributional Wealth Accounts της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ):

Το πλουσιότερο 10% των ελληνικών νοικοκυριών κατέχει από μόνο του περίπου 84,8 δισ. ευρώ σε τραπεζικές καταθέσεις.

Το ευρύ στρώμα των νοικοκυριών δεν διαθέτει κανένα ουσιαστικό «μαξιλάρι» ασφαλείας, ενώ οι ελάχιστες καταθέσεις του διαβρώνονται καθημερινά από τον πληθωρισμό, καθώς οι καταθέσεις μιας ημέρας αποδίδουν μόλις 0,03%, την ώρα που το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων φτάνει το 8,40%.

Τα στοιχεία συνθέτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα: η ανάπτυξη των αριθμών και η αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων δεν φτάνουν στη βάση της κοινωνίας. Η πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών αναγκάζεται να χρηματοδοτεί την επιβίωσή της «τρώγοντας» τις αποταμιεύσεις του παρελθόντος ή καταφεύγοντας στον ακριβό τραπεζικό δανεισμό. Χωρίς μια ουσιαστική ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και ανάσχεση της ακρίβειας, το καταναλωτικό μοντέλο της χώρας κινδυνεύει να βρεθεί σύντομα μπροστά σε τοίχο.

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